„Byl to těžký zápas, každé mužstvo v lize má hráče, kteří si vyzkoušeli extraligu. I Pardubice byly těžkým soupeřem, lítali jim mladí kluci. Hlavně na přesilovkách šlo vidět, že když mají čas, tak si to umí dát dohromady. Pro nás je to skvělá výhra,“ zářil po konci úspěšného zápasu Hejcman, který se svými parťáky v posledních čtyřech zápasech získal jedenáct z dvanácti možných bodů.

Stejně jako v pondělí proti Slavii, tak i včera proti „B“ Pardubic otevřel skóre právě bývalý útočník Přerova, který v početní převaze tečoval mířenou přihrávku Kubiše. Domácím se brzy podařilo vyrovnat, také z přesilovky.

Apolenář po debutu: Na Berany jsem chodil odmalička

Hosty ve druhém dějství znovu poslal do vedení Hejcman. „Suhy (Jiří Suhrada - pozn. red.) krásně vyvezl puk, dal mi to do jízdy, nahrál jsem to Illému (Jakub Illéš - pozn. red.). Čekal jsem, že bude zakončovat, najednou ale puk vyplaval zpátky u mě. Provedl to krásně. Se štěstím jsem do toho plácl a padlo to tam," smál se 27letý útočník. „Ani nepamatuji, kdy jsem naposledy dal dva góly. Nejsem žádný ostrostřelec, pomohlo mi, že mi to tam napadalo. Určitě jsem za to rád!"

Pardubice podruhé srovnaly v přesilové hře. Uběhlo však pouhých sedmnáct vteřin, pod horní tyč přesně zamířil mladík Frömel. „Přišla čtvrtá lajna, skvěle vybojovala puk, šla si pro to. Frömlik si konečně odškrtl první gól. Byla to skvělá práce, nakoplo nás to zpátky. Oslabení nás mohlo srazit, takto jsme se chytli. Pak jsme si to už hlídali," promluvil autor tří letošních gólů o klíčové fázi zápasu.

Ševci jsou po 11. kole Chance ligy šestí, na první Třebíč ztrácí tři body. V sobotu od 17.30 hodin přivítají Frýdek-Místek.

Chance liga, 11. kolo

HC Dynamo Pardubice B – PSG Berani Zlín 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Endál (Zdráhal, Kaut), 38. Rouha (Bučko) – 4. Hejcman (Kubiš, Ondráček), 34. Hejcman (Illéš), 39. Frömel (Gago). Střely na branku: 18:34. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:1. Rozhodčí: Cabák, Čáp – Kokrment, Horažďovský.

HC Dynamo Pardubice B: Nečas (Kadlc) – Hrádek, Zdráhal (A), Nedbal, Kaštánek, Bučko, Drtina, Oliva – Rouha, Kaut (C), Lichtag – Endál, Herčík, Půhoný – Kulhánek, T. Zeman, Pochobradský – Pavlata, M. Machač, Hajný.

PSG Berani Zlín: Huf (Kašík) – Suhrada, Zbořil, Husa, Gazda, M. Novotný, Bartko, Talafa – Apolenář, P. Sedláček, Mrázek – Kubiš (C), Chludil, Ondráček (A) – Köhler (A), Hejcman, Illéš – Luža, Gago, Frömel.