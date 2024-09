Třetí sezona v Maxa (Chance) lize, třetí různý kapitán. Od roku 2021 celkově už čtvrtý! Se zlínským odchovancem Pavlem Sedláčkem vstoupí hokejoví Berani do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže. „Nikdo neví, jak sezona dopadne. Stát se může cokoliv, tedy i to, že po konci ročníku už kapitánem nebudu,“ uvědomuje si zrádnost hokejového kolotoče 30letý útočník.

Kubiš převzal céčko po odchodu Fořta, Köhler po konci Kubiše. Teď se situace změnila – Köhler u ševců zůstává i nadále, role vůdce kabiny nově připadla Sedláčkovi. „Béďa určitě naštvaný nebyl, naopak mi pogratuloval,“ zdůrazňuje Pavel Sedláček.

Kabina Beranů si nového kápa zvolila zkraje srpna, ještě před začátkem přípravných zápasů. Na první pohled překvapivě, čekalo se znovuzvolení Köhlera. „Hodně mě to potěšilo. Udělám maximum, aby tým šlapal a abychom měli co nejlepší výsledky. Když nastane problém, pokusím se propojit hráče s trenéry. Kapitán však není rozdílový faktor, fungovat musí celý tým,“ říká jednoznačně šikovný pracant, který si tuto roli vyzkoušel už dříve. Tehdy ještě na úrovni deváté třídy.

Společně s Bedřichem Köhlerem a Stanislavem Sadovikovem by minimálně na začátku nové sezony měl tvořit útočnou formaci. Ta se ševcům osvědčila už v minulé sezoně. „Béďa je velmi platný v předbrankovém prostoru, je v něm náš nejlepší hráč. Svoji roli jsme ovšem přijali všichni. I díky tomu nám to funguje. Doufám, že to tak bude pokračovat nadále!“

Roli člena třetí, respektive čtvrté formace si Sedláček udržel i pod novým hlavním koučem Jánem Pardavým. Angažování asistenta trenéra slovenského národního týmu kvituje. „Hodně se změnil systém hry. Pan trenér má zkušenosti s mezinárodním hokejem, do týmu vnesl větší profesionalitu. Věřím, že nám to může pomoci,“ přeje si někdejší forvard Třebíče nebo Šumperku.

Jak by nový systém měl vypadat? „Chceme předvádět aktivnější hokej než v předchozích letech. Fyzicky to bude hodně náročné. Když všichni dodržíme, co máme, tak nás to může posunout dál,“ věří Pavel Sedláček.

Kapitán hokejistů Zlína Pavel Sedláček před sezonou. | Video: Břenek Martin

Nový ročník Maxa ligy zahájí zlínští hokejisté už tuto sobotu. Od 17.30 hodin v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky přivítají Slavii Praha, která měla skvělý finiš loňské sezony. Přes léto navíc solidně posílila, mimo jiné přivítala i bývalého útočníka Beranů Martina Nováka.

Ševci přesto budou mít jasný úkol – zažít vítězný start do nadcházejícího ročníku. První od sezony 2018/2019, kdy ještě v extralize udolali Třinec 4:2. „Konečně bychom chtěli chytit začátek, takový je náš cíl. Poslední sezony nám to nevycházelo. Pak je vždy těžké to dohánět,“ vzpomíná Sedláček na prohry a následky z minulých sezon.

Loňský finalista první ligy znovu bude patřit k hlavním favoritům soutěže. Společně se Vsetínem, který ještě zvýšil konkurenci v kádru. „O Vsetínu se píše, že má silnější tým než loni. My se však musíme soustředit sami na sebe. Pokud vše budeme plnit, můžeme porazit kohokoliv,“ věří Pavel Sedláček, jenž by se na konci sezony rozhodně nezlobil z konečného prvenství. „Postoupit chce každý. Díváme se, co je před námi, pak postupnými kroky chceme dojít co nejdále!“

Vrátí se Berani pod jeho velením do nejvyšší soutěže? Nejpozději v dubnu příštího roku se to dozvíme.