Klubová sezona jim už skončila, dále v ní však pokračují na reprezentační úrovni. Nadějní hokejisté Zlína Martin Vaculík, Jakub Heš, Adam Klímek a Marek Uherek zabojují o šampionát do 18 let.

Martin Vaculík. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Berani v reprezentaci! Národnímu týmu do 18 let startuje příprava na Mistrovství světa, do prvního kempu v Kravařích byli pozváni dokonce čtyři Berani! Jsou jimi útočníci naší juniorky Martin Vaculík, Jakub Heš, Adam Klimek a brankář Marek Uherek,“ informoval zlínský klub.

„Mezi náhradníky navíc figuruje gólman Samuel Kowalczyk a dokonce zástupce mladšího ročníku 2007 Tomáš Mikel!“ dodali spokojeně Berani.

17letý Vaculík prvním rokem pravidelně nastupoval za juniorku Zlína, v 58 zápasech zaznamenal 49 bodů (19+30). Rovněž stejně starý Heš, mladší bratr známějšího Lukáše, zažil premiérovou sezonu v juniorském výběru ševců, ve 42 duelech si připsal 29 bodů (10+29). Třetím do party mladých útočníků je Klímek, ten v 54 utkáních vstřelil 15 gólů a na dalších 24 přihrál.

Zlín má v současné nominaci jednoho brankáře, kterým je Uherek. Příští měsíc 18letý gólman odchytal větší část zápasů juniorky, celkově zasáhl do 42 duelů. Mezi náhradníky na šanci čeká Kowalczyk, jenž mladšímu parťákovi kryl záda, i tak včetně play-off naskočil do 22 utkání.

Na šanci čeká i obránce Mikel, kterému je stále teprve 16 let. Přesto si už odbyl premiéru v A-týmu a to loni na ledě Znojma. V sezoně naskakoval ještě za dorost, ale převážně za juniorku. Na kontě má 32 startů v mládežnických výběrech České republiky.