„Během kariéry jsem nic podobného nezažil. Je to výjimečná situace pro všechny. Tři zápasy v týdnu jsou obrovská porce, bude to náročné,“ uvědomuje si hlavní kouč Beranů Robert Svoboda, který má v současné době k dispozici kompletní kádr.

Tedy 21 hráčů do pole a brankářské trio Libor Kašík, Daniel Huf a Michal Kořének.

„Momentálně je skvělé, že jsme kompletní, takový počet vůbec není špatný. Když ho budeme mít k dispozici, tak se to dá zvládnout. Po absenci se nám vrací Tomáš Žižka a v podstatě také Martin Novotný. K dispozici máme devět beků, což je paráda. Otázkou zůstává, zda nás položí zranění. Svoji roli sehraje únava,“ je opatrný Svoboda.

Berani svůj první duel po šesti týdnech odehrají v pondělí na domácím ledě, kdy je od 17.30 hodin naplánovaný zápas se Spartou Praha. Mezi tři tyče by se měla postavit brankářská jednička Libor Kašík, který s případným častějším střídání nemá problém.

„Pochopitelně bych byl šťastný, kdybych chytal všechny zápasy. Už před sezonou jsem však počítal s tím, do týmu by se postupně měli zapracovávat mladší brankáři než jsem já. Vzhledem k tomu, že se nesestupuje, tak na dotyčného nebude takový tlak. Když se zdravě budeme střídat, tak to bude skvělé. Doufám, že se nám bude dařit,“ věří 28letý Kašík.

S nabitým programem nemá problémy ani nejzkušenější člen týmu a kapitán v jedné osobě Tomáš Žižka.

„Jsme rádi za to, že vůbec můžeme nastoupit. Vždy se říká, že je lepší hrát zápasy, než trénovat. Mnohem lépe se do toho dostane sehranými utkáními než tréninkem. Uvidíme, jak to budou zvládat další mužstva. My jsme zdraví. Věřím, že nám to půjde," burcuje Žižka.

Nejbližší plán hokejových Beranů:

9. listopad Zlín vs. Sparta Praha (pondělí)

11. listopad Olomouc vs. Zlín (středa)

13. listopad Zlín vs. Pardubice (pátek)

15. listopad Třinec vs. Zlín (neděle)