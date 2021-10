Svěřenci Luboše Jenáčka po bezbrankové první třetině ve druhé části duelu dvakrát inkasovali v oslabení, před třetí sirénou tak museli dohánět manko 0:2. „Čtyřicet minut jsme hráli strašně. Nenastoupili jsme, jak jsme chtěli. Z naší hry tam toho moc nebylo,“ shrnul Vopelka úvodní dvě části duelu.

Berani snížili ve 47. minutě, třetí trefu v sezoně si připsal Hejcman. „Zapnuli jsme až ve třetí třetině. Bohužel to nestačilo. Za dvacet minut jsme to nedohnali,“ posteskl si 25letý forvard, který v deseti letošních odehraných zápasech nejvyšší soutěže vstřelil dvě branky a další čtyři zlínským spoluhráčům připravil.

Ještě před jedinou brankou hostů přišla velká příležitost na snížení – Berani ve druhém zápase v řadě měli k dispozici dlouhou dvojnásobnou početní převahu – proti Vítkovicím čítala minutu a třiačtyřicet vteřin. „Hlavní kámen úrazu to není. Když však nevyužijete přesilovku pět na tři, tak nemůžete vyhrát zápas. To je taky nějaký ukazatel,“ smutnil šikovný útočník se zkušenostmi ze zahraničních soutěží.

Hokejisté Zlína se o potenciální nápor připravili sami – v časech 15:32 a 17:57 byli vyloučeni za příliš mnoho hráčů na ledě. „Na střídačce už byl velký zmatek. Bohužel jsme si to špatně řekli. Že se to přihodilo dvakrát není vůbec dobré. Určitě by se to stávat nemělo.“

V zápase na severu Moravy navíc celkově inkasovali deset dvouminutových trestů. „Když dvě třetiny pořádně nehrajeme, tak se nemůžeme divit, že nějaká vyloučení přijdou,“ má jasno Vopelka.

Zlín na ledě Vítkovic neuspěl od roku 2017, večer se jeho série znovu prodloužila. „Bilance šla mimo nás. Do Vítkovic jsme si jeli pro výhru. Na ledě to však tak nevypadalo,“ zakončil zarmoucený Lukáš Vopelka.

Berani třízápasovou venkovní sérii zakončí už v neděli. Od 16.00 hodin se představí na ledě hradeckého Mountieldu, kterému aktuálně v Tipsport extralize náleží druhá pozice. Dnes naposledy zvítězil na kluzišti Karlových Varů 4:1.