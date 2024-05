„Po skončení smlouvy jsem řešil co dál. Zlín měl velký zájem, za což jsem byl rád, protože zájem byl i z mé strany. Těším se na společnou spolupráci," potvrdil Pavelka.

Pavelkovým příchodem se tak zvyšuje konkurence ve zlínském brankovišti a rovněž se otevře prostor pro Michala Kořénka, který se tak bude moci rozchytávat ve druhé lize.

O svém novém působišti má odchovanec královéhradeckého hokeje informace především z pozice soupeře. „Zlín má bohatou historii, na stadion chodí spousta fanoušků, takže zápasy tu bývají kvalitní. Když jsme sem jezdili v extralize s Libercem nebo teď v první lize s Prostějovem, vždycky tady ty zápasy byly náročné a nikdy jsme odsud neodvezli moc bodů. Proto jsem rád, že budu teď tady a věřím, že týmu pomůžu a s Hufínem vytvoříme dvojici, na kterou se tým bude moci spolehnout," cítí Pavelka.

„S Hufínem se trochu známe, shodou okolností jsme se potkali ráno na zimáku. Podali jsme si ruku a myslím, že spolu budeme fungovat v pohodě. Máme taky dobrého trenéra gólmanů Luboše Horčičku, takže se na spolupráci nás všech těším,“ potvrdil bývalý mládežnický reprezentant, jenž se už těší na práci v klubu, který by se co nejdříve opět vrátil mezi hokejovou elitu.

„Ambice budou nejvyšší, což je dobře. Tým bude kvalitní, uvidíme jak bude vypadat systém baráže, ale věřím, že šance dostat se do extraligy bude větší, než byla doposud," dodal s nadějí Jaroslav Pavelka.

Jaroslav Pavelka

byl v mládeži členem širších reprezentačních výběrů napříč všemi kategoriemi a zachytal si dokonce i na mistrovství světa do 18 let. Následně zamířil do zámoří, kde dvě sezony působil v juniorské soutěži OHL.

Po návratu do Česka debutoval v extralize v barvách mateřského Hradce Králové, v nejvyšší soutěži si posléze vyzkoušel také angažmá v Liberci, kterému v sezoně 2020/21 pomohl ke stříbrným medailím. Ve druhé nejvyšší soutěži chytal za Litoměřice, Vsetín, Sokolov, Benátky nad Jizerou a v posledních dvou sezónách za Prostějov.