„Za nároďák jsem moc rád. Včera se ozval pan Špaček (Jaroslav Špaček, reprezentační asistent trenéra – pozn. red.), že si mě vytáhli. Chvíli jsme se bavili, v Rusku jsem se jim líbil," těšilo 23letého obránce.

Mladý bek premiérovou pozvánku do národního týmu obdržel v prosinci, kdy s reprezentačním výběrem odcestoval do Moskky na Channel One Cup. Zatímco v úvodním střetnutí proti Finsku byl připravený pouze jako sedmý bek, do druhého duelu s domácím Ruskem naskočil v průběhu zápasu a připsal si tak úvodní start.

V závěrečném utkání proti Švédsku se představil už od úvodní minuty a dokonce v první lajně po boku zkušeného Ondřeje Vitáska. V závěru druhé třetiny se navíc prezentoval první trefou v reprezentaci.

Daniel Gazda v probíhajícím ročníku hokejové Tipsport extraligy odehrál 38 zápasů, ve kterých vstřelil pět branek a na dalších šest přihrál.