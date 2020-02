Neměl jste proti Kladnu obavy, že to bude něco vážného?

Věděl jsem, že není nic utrženého, abych musel zase na operaci. Bylo to jen pohmožděné, ale bolelo to. Předtím jsem nemohl hrát, protože mě to omezovalo. Ale teď si dám prášek a je to dobré. Teď už je to v klidu.

Pořád doháníte manko, když vám utekl začátek sezony?

Nechtěl bych se k tomu vyjadřovat, protože to pak vypadá, že se vymlouvám. Určitě to nebylo jednoduché, ale za výkon na ledě jsem zodpovědný já. Musím se připravit, abych hrál co nejlépe.

Cítíte, že forma roste?

Poslední dva zápasy, co jsem se vrátil po druhém zranění, měly stoupající tendenci. Předtím to nebylo dobré, nelepilo to, nedařilo se.

Přesto na ledě trávíte dost času, v průměru jste s téměř 17 minutami druhý nejvytěžovanější útočník týmu. Těší vás důvěra trenérů?

Jo. Člověk musí přemýšlet trochu jinak, když mu to nepadá, není tolik produktivní. Musíte přijmout jinou roli, když jsem viděl, že to padá Tondovi Honejskovi a jeho lajně, Dufíňovi (Dufkovi) s Valem (Claireaux). Neměl jsem problém zalézt dozadu, aby naše lajna odehrála zápas bez inkasovaného gólu, hráli jsme dobře v oslabení. Je to jiné než vloni a člověk se s tím musí poprat. Když budeme vyhrávat, klidně půjdu i do brány.

Trenér Svoboda kolem vás mění křídla, přitom vloni vám to šlapalo s Ondráčkem a Kubišem. Jak vnímáte časté změny?

Trenér je zodpovědný, jak poskládá lajny. Ten to vidí ze střídačky. Ani mi nepřijde, že by to bylo lepší, nebo horší. Soustředím se na svůj výkon. Zeptejte se pana trenéra, tohle neřeším.

Spoluhráči, co hodnotili porážku v Třinci, si bodu vážili. Budete souhlasit?

Jo, určitě. Na druhou stranu s takovým výkonem gólmana bychom měli vyhrát. Kdo tam byl, váží si i bodu.

Máte šest bodů náskok na Vítkovice, což je reálně poslední mančaft, který by vás mohl připravit o postup do play-off. Jak velký nebo malý je to náskok?

Ještě mají s námi lepší vzájemný zápas, takže pět. Oni však musejí uhrát šest bodů, jakmile je uhrají, jsou před námi. Pořád to máme ve svých rukou. Není to tak, že bychom měli číhat na výsledky ostatních. Věřím, že body uhrajeme a do play-off se dostaneme.

Po nevydařeném začátku sezony to jsou ale příjemné starosti, ne?

Začátek jsem nehrál. Seděl jsem na gauči u televize, nebo na tribuně. (smích) Já na tom byl dobře, oni špatně. To si dělám srandu. Na začátku to nešlo, bylo to hodně špatné. Navíc jsme hráli s vědomím přímého sestupu a do hlavy se vkrádaly různé myšlenky. Když tam nyní vidím mančafty Kladno, Pardubice, Litvínov, neumím se vžít do jejich kůže a ani nechci. Ti kluci musejí prožívat, co bych nechtěl prožít.

Právě dnes přijede jeden z těchto mančaftů Litvínov. Proti Kladnu i Pardubicím jste už hráli. Bylo cítit, že hrají jako o život?

Jim jde o bytí a nebytí v extralize. Všechny kluby, co se o ni perou, mají velkou tradici. Kladno sice nyní postoupilo, ale všechny kluby ji hrály dlouho. I když sestoupí jeden z nich, byla by to škoda. Ale takhle to je. Baráž hrajete víc na krev, než třeba týmy, které to mají jisté. Třinec či Liberec, kteří již mají své jisté, nebudou hrát tak urputně. Ale zase namočené kluby nemají uvolněnou hlavu, nedovolí si nic navíc. Ale bojovnost bude obrovská.

V tuto chvíli už by byla velká nepříjemnost o předkolo přijít, co?

To by byla škoda. Ale je to boj. Stejně jako my, chtějí tam i Vítkovice. Skvělé je, že to máme ve svých rukou a můžeme si to uhrát sami.

Zbývají poslední čtyři kola. Po Litvínovu vás v neděli čeká Sparta, v úterý hostíte Hradec Králové a základní část končíte v Mladé Boleslavi. Sledujete to?

Těžký los. Ale máme prakticky stejný los jako Vítkovice (Mladá Boleslav, Litvínov, Karlovy Vary, Hradec Králové – pozn. aut.). Není o čem se bavit. My navíc máme obrovskou výhodu. Věřím, že to zvládneme. Poslední čtyři zápasy je asi jedno, proti komu hrajete. Body potřebujeme stejně jako Litvínov. Nejde nám o přežití, ale o předkolo. Nyní bych bral jako neúspěch, kdybychom se tam nedostali.

Je nyní jedno, jestli byste předkolo začínali doma, nebo venku?

Nyní chceme příčky zaručující předkolo hlavně udržet a být tam. Ale bylo by samozřejmě lepší začínat doma. Poslední dva roky jsme ani jednou doma nezačínali. Byla škoda vloni s Bolkou hrát pátý zápas venku, doma bychom měli větší výhodu.