Je po všem. Poslední naděje zlínských Beranů uhasly. Po třech předchozích porážkách v pátek večer padli s Kladnem 0:1, což jim zhatilo jakékoliv plány na účast v Tipsport extralize pro ročník 2023/2024.

Daniel Gazda. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Kladno bylo v sérii herně lepší, zaslouženě vyhrálo 4:0 na zápasy,“ uznal sportovně hlavní trenér hokejových Beranů Miloš Říha mladší.

0:1, 1:3, 1:7, 0:1. Tak vypadaly neúspěšné zápasy ševců ve snaze o okamžitý návrat do nejvyšší soutěže.

„Do baráže jsme samozřejmě šli vyhrát. Od prvního utkání však šlo vidět, že mají navrch. Nám už pak ubývaly síly, což není žádná výmluva. Jsme hodně zklamaní, že jsme se nevrátili alespoň na Kladno,“ řekl mrzutý Říha.

„Budu mluvit za sebe, hratelné byly jen první dva zápasy. Kladno jsme v nich ještě mohli zaskočit. Třeba rozehraností. Cítil jsem se v nich relativně dobře. V těch druhých jsem hodně těžko hledal síly. Při některých střídáních už jsem pomalu ani neviděl před sebe,“ přiznává produktivní obránce ševců Daniel Gazda.

Konec nadějí. Berani se návratu do extraligy nedočkali

Hráči Zlína se několik minut po konci zápasu nashromáždili okolo středového kruhu. Z kotle Beranů najednou začalo znít jeho jméno. Domácí fanoušci tušili, že pro zdejšího borce to byl poslední zápas v klubu. Stejně jako to dobře věděl on sám.

25letý rodák ze Zlína bude v příští sezoně nastupovat v jiném klubu. Silně se spekuluje o působení v brněnské Kometě. „Bylo hezké, že si na mě vzpoměnlí. Fanoušci jsou famózní,“ poděkoval na dálku věrným podporovatelům klubu.

„Někdy v prosinci, lednu bych hned ze sebe vypálil, že je to hezké loučení. Stejně jako nedávno na Velikonoční pondělí. Tato baráž bohužel titul z Chance ligy trochu zastíní. Vzpomíná se na konec, ten dopadl 0:4,“ zmínil sklesle konečný stav barážové série.

„Když si teď vybavím například na zápas se Šumperkem, přišlo nějakých tisíc lidí. Fandili. Atmosféra byla skromná,“ poukázal na chvíle, kdy se Beranům v sezoně tolik nedařilo.

„Nyní se tady nastěhoval plný dům. Samozřejmě to bylo i na Džegra, kluky z Kladna. To si nebudeme nic povídat.“

Kouč Beranů Říha o nahrazení Gazdy i posílení: Bude potřeba pět kvalitních pětek

Už před začátkem baráže se dost debatovalo o tom, jakou roli budou hrát fyzické síly na obou stranách. Poznat to šlo.

„Kdo tady byl, tak to viděl,“ usmívá se Gazda trpce.

„Herní systém je jedna věc, to nebudu komentovat. Rozdíl je v herní kvalitě, jménech – Jágr, Plekanec, Klepiš. Kluci z Lotyšska, jejich národního týmu. Je to hodně znát,“ zdůrazňuje silný kádr Rytířů.

Před baráží se ševci vrhli do třech sérií – s Porubou, Třebíčí a Vsetínem. Série ustály, samotnou baráž pak nikoliv.

„Se Vsetínem jsme de facto měli stejně zápasů. Síly víceméně byly stejné. Celkový rozdíl je ale obrovský.“

A jak se Daniel Gazda ohlíží za osobní sezonou?

„Měl jsem tady podepsaný kontrakt, věděl jsem, že tady budu hrát. Sezona celkově byla jak na houpačce – vyměňovali se hráči, trenéři, vedení. Měsíc jsem strávil v Českých Budějovicích. Byla turbulentní,“ dodává závěrem špičkový obránce.