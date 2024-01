Je nemocný, do derby nenastoupí. Takové informace prosakovaly den před zápasem o brankářské jedničce Zlína Danielu Hufovi. Na Lapači však nechyběl. Navíc se stal hrdinou zápasu, pochytal hned 34 pokusů Vsetína.

Třetí derby sezony mezi Vsetínem a Zlínem. | Video: Deník/Radek Štohl

„Zdravotní problémy? Byla to kachna,“ říká 24letý gólman ševců, jemuž při nemoci Michala Kořénka kryl záda bývalý člen zlínské juniorky a současný brankář Vyškova Tobiáš Synek.

V první třetině „inkasoval“, ale jen v očích domácích diváků, střela Staňka od modré se nakonec za záda Hufa nedostala. Ve druhé části čelil náporu domácích, blýskl se 17 zákroky.

Podívejte se: Legendy na ledě, bitky i plný stadion. Takto to vypadalo na Lapači

„Je pravda, že to byla brutální třetina. Když na Vsetíně chcete vyhrát, tak musíte odolat tlaku a počítat s tím, že to bude těžký zápas. Když se vám to povede, tak potom je velká šance urvat body,“ uvědomuje si Daniel Huf.

Berani díky výhře na Lapači zapsali poprvé od listopadu druhé vítězství za sebou. Více než dvouměsíční čekání by jim mělo pomoci do dalších bojů.

Trenéři hodnotí sobotní derby: Srdínko popírá problémy Hufa

„Může nám to pomoct v psychické stránce i sebevědomí. Musíme jít zápas po zápasu a navázat na tento výkon,“ uzavřel zlínský brankář.

Už v pondělí Berani od 17.30 hodin hostí Litoměřice. Stadionu mají co vracet, oba vzájemné zápasy sezony prohráli.

