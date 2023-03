Naprosto by si ji zasloužil. Porubu přiváděl k šílenství, ztroskotalo na něm hned 45 střel hostů. Vůbec poprvé v kariéře byl i blízko vychytané nule v play-off. K té chybělo pouhopouhých 41 vteřin.

Před nedělním zápasem proti Porubě. | Video: Deník/Radek Štohl

„Upřímně mi to vůbec nevadí. Jsem šťastný, že jsme před tak narvaným barákem urvali důležitou výhru,“ vyzdvihl gólman Beranů Daniel Huf návštěvu přesahující 5 000 diváků. „Nic více mě nezajímá,“ zdůraznil jedním dechem.

Pochytal jste 45 střel Poruby, byl jste ve velké permanenci. Ve třech zápasech série máte na kontě už 122 zákroků…

Všechny zápasy jsou náročné, střel je opravdu hodně. Člověk si to musí hledat. Předvedli jsme i dobrý týmový výkon – kluci mi skvěle pomáhají, blokují střely. Zblokovali snad dalších deset střel. Společně jsme to ustáli.

Vynikl jste také ve třetí třetině, kdy na vás v samostatném úniku ztroskotal Šlahař. Byl to i zákrok na efekt?

Kuba to pěkně trefil, přihrané to určitě nebylo. Prostě to tak v tu chvíli vyšlo. Jsem rád, že se to povedlo, byl to důležitý moment. Je jedno, kdo to byl. Hlavně se zaměřuji na puk, stínování hráče. Do tváře hráče se nedívám.

Poruba, hlavně od druhé třetiny, do toho šla pořádně naplno, že?

Také my jsme do toho vrhli hodně sil. Chlapi na ledě lítali, sráželi se, bojovali. Z obou stran to bylo hodně vyrovnané. Byl to důležitý zápas, je tak jasný, že všichni do toho jdou na tisíc procent.

Už zítra můžete rozhodnout. Bude to stejný zápas?

Po dnešku můžeme být ve výhodě. Znovu se ale musíme nachystat stejně, dobře se připravit a na ledě znovu nechat úplně všechno. Věřím, že výsledek bude zase dobrý.

Co říkáte na návštěvu 5 261 diváků?

Bylo to krásný, na začátku jsem měl i husí kůži! Bylo to vážně úžasný. Věřím, že zítra (dnes – pozn. red.) to bude stejný.

Připomnělo vám to staré dobré extraligové časy?

Určitě ano. Je úplně něco jiného, když je zimák plný. Když slyšíme fanoušky a cítíme jejich podporu, tak se nám hraje lépe. V podstatě jsem to bral tak, že chytám extraligové utkání v play-off.

Čekali jste takovou návštěvu?

Ráno před zápasem jsme v kabině dávali sázky, kolik by mohlo přijít. Teď ani nevím, kdo vyhrál. (úsměv) Návštěva nás příjemně překvapila, jsme rádi, že jsme lidi opětovně dostali na zimák, a že je dokážeme přitáhnout, aby nás podporovali.

Přijelo i hodně fanoušků z Poruby. Ke konci zápasu přímo za vaší brankou vytáhli dýmovnice..

Nahoře jsem viděl dým, nijak jsem to ale nevnímal. Pořád jsem se soustředil na puk. Že tam dělali blbosti, to jde mimo mě.