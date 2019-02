David Šťastný: Hrají si jako Barcelona

Zlín – Kdyby úkol zněl: sejmi svého Piráta, David Šťastný by byl mezi elitními snajpry. „Po posledních dvou zápasech to tak vypadá," usmíval se zlínský hokejový útočník nad svými dvěma trefami do sítě Chomutova, které jsou jeho prvními v životě. Červenka a spol. se i díky němu poroučeli z baťova města s porážkou 1:4. „Je jedno, komu dám gól, hlavně že vyhrajeme," tvrdil 22letý rodák z Přerova, jenž v nejvyšší soutěži zatím odehrál 46 zápasů.

David Šťastný | Foto: DENÍK/Jan Pořízek

V neděli byl na konci akce Tomáše Čachotského, který nabral rychlost, zajel za branku a zpoza první tyče před ní našel Šťastného. „Ta přihrávka mě překvapila, ale krásně mě našel. Polovina gólu patří jemu. Naštěstí jsem tam byl včas a trefil jsem se bekhendem mezi nohy. Na míření ale vůbec nebyl čas," přiznal Šťastný. Právě čtvrtá formace patří v posledních zápasech k nejaktivnějším. Mezi ním, jihlavským expresem Čachotským a pracantem Čechem chemie zafungovala. „Asi jsme si herně sedli. Čagy (Čachotský) umí nahrát, Ježek (Čech) skvěle brání. I na tréninku nám kombinace jdou, jsem s nimi spokojený," hlásí Šťastný, který vypomáhá v první lize i svému Přerovu. „Od mého návratu do Zlína se moje výkony zvedly, hraje se mi lépe," podotkl Šťastný. V zápasech i na tréninku má možnost sledovat spolupráci a kouzla první úderné Holíkovy formace s Bukartsem a Říčkou. „Je paráda se na ně dívat, jak si to dávají. Jen na tréninku nikdo proti žlutým nechce hrát. Motají nás tam, hrají jako Barcelona," culí se Šťastný, který si však s nejlepším střelcem týmu s lotyšským pasem příliš nepokecá. „S Bukym pár slov prohodíme, ale na žádné velké povídání to není. Rozumím mu dobře, ale někdy vůbec nevím, jak mu mám odpovědět," chechtal se dobře naladěný forvard, který si nyní s celým týmem dopřává během reprezentační pauzy odpočinek. Po dvou dnech volna se ševci ve středu vrátili k tréninku. „Když se daří, pauza není ideální. Ale aspoň dobře potrénujeme a budeme odpočatí na další zápasy," ví Šťastný před finišem základní části. Osm kol před koncem jsou ševci sedmí s jedenáctibodovým náskokem na 11. místo a osmibodovou ztrátou na šesté místo, myšlenky na přímý postup do čtvrtfinále ale vytěsňují z hlavy. „Pořád koukáme za sebe, ale kdybychom začínali předkolo doma, budeme spokojení," hlásí Šťastný za celou kabinu.

Autor: Daniel Ostrčilík