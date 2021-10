Hokejoví Berani přes týden budou mít volno, další zápas odehrají až v pátek, kdy na Zimním stadionu Luďka Čajky od 17.30 hodin přivítají pražskou Spartu. I přes dosavadní poslední místo v tabulce Talafa věří, že ševci se můžou posunout. „Tým má na to, aby vyhrával. Musíme se však vyvarovat zbytečných faulů a proměňovat šance, které máme,“ uvědomuje si Tadeáš Talafa, který v letošním ročníku extraligy juniorů odehrál osm zápasů. Připsal si šest bodů.

Jak vlastně k jeho pozvánce k prvnímu startu za Berany došlo? „Trenér mi volal v sobotu ráno, že mám dojít na trénink. V neděli jsme odjeli Plzně. S „A“ jsem trénoval celý týden. Byl jsem na to připravený.“

Při extraligovém debutu nakonec odehrál 11 minut a 48 vteřin. Jak to bude vypadat s jeho další budoucností mezi dospělými si momentálně netroufá odhadnout. „Zůstat v „A“ bude těžké. Budu se snažit, abych mezi muži dostával více prostoru a zasloužil si to svými výkony,“ přeje si mladý obránce.

Beranům na ledě Škodovky chyběli hned tři tradiční beci – Jakub Ferenc, Jiří Suhrada a nově rovněž Martin Novotný. I vinou toho hráli svěřenci dočasného trenérského dua Hamrlík, Jenáček pouze na šest obránců. „Bylo to lepší než kdybych byl sedmý bek. Když jsem v tempu, tak nemusím na nic myslet a soustředím se na výkon,“ viděl Talafa jednoznačnou výhodu pravidelného střídání.

Premiéru v nejvyšší české soutěži měl přitom okořeněnou o svého parťáka v obranné dvojici – mistra světa z roku 2010 Ondřeje Němce. „Říkal mi, ať nejsem nervózní, ať se nebojím hrát s pukem. Hrálo se mi s ním super, měl jsem u něj jistotu,“ pochvaloval si spolupráci s o 18 let zkušenějším spoluhráčem.

Nastoupil už jednou v přípravě. To byl u výhry v Zubr Cupu na ledě Havířova 5:1. Ostrý extraligový debut si mladý obránce Tadeáš Talafa odbyl téměř se zrcadlovým výsledkem – v dresu Beranů Zlín byl dnes na ledě Plzeň u porážky 1:4. „Utkání rozhodně nemůžu hodnotit pozitivně. Zbytečné fauly nás stály zápas. Po brance 1:2 to s námi šlo dolů. Třetí nás už definitivně dorazil,“ ulevil si po konci utkání rozmrzelý borec, který v závěru uplynulého měsíce oslavil 19. narozeniny.

