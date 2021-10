Parádní představení završil v 54. minutě zápasu – před závěrečným gólem svému parťákovi z útoku Lukáši Vopelkovi na zlatém podnose nabídl gól do prázdné branky. „Nejprve jsem chtěl vystřelit z první. Jakmile šel puk ke mně, tak zároveň jsem viděl jeho volnou hokejku. Jen jsem naznačil střelu a posunul mu to do prázdné,“ popsal slovenský forvard asistenci na konečných a vítězných 5:3.

Trvalo to dlouhých šestnáct zápasů, v kalendáři měsíc a půl. Takové časové období si hokejisté Zlína museli počkat na první tříbodovou výhru sezony. „Takto dlouhou sérii jsem nikdy nezažil. O to více jsem tak šťastný. Navíc se nám podařilo vyhrát před skvělým publikem a celkově výbornou atmosférou,“ užíval si Tomáš Mikúš návštěvu více než čtyř tisíc dvě stě fanoušků. Několik stovek jich dorazilo z tábora hostů.

Berani už po 39 vteřinách zápasu vedli. Ačkoliv Kometa během první třetiny otočila, do šaten se šlo za stavu 2:2.

Domácí do druhého dějství vlétli ve velkém stylu, do vstřelené branky Darka Hejcmana předvedli jednu z nejlepších pasáží probíhajícího ročníku nejvyšší soutěže. „Bylo to výborné, šla cítit energie a chuť. Jezdily nám nohy. Pak už se to nabalovalo,“ pochvaloval si Mikúš, kterého s Berany nezradilo ani druhé vyrovnání Komety.

Zlín ve třetím dějství vstřelil další dvě branky, celkově se tak prosadil pětkrát, což v probíhající sezoně byl vůbec nejvyšší počin.

Po závěrečné siréně si tak i díky tomu mohl užívat první domácí děkovačku letošní sezony. „Ve Zlíně jsem ji ještě nezažil, nevěděl jsem, co bude, co se má dělat,“ smál se zkušený útočník. „Bylo to ale moc fajn,“ zdůraznil jedním dechem.

Berani další utkání odehrají už v úterý, kdy se od 17.30 hodin představí na ledě Českých Budějovic. Tomáš Mikúš věří, že výhra nad Brnem může hokejisty Zlína nakopnout. „Je to obrovská vzpruha! Konečně se to přetavilo v tři body. Snad takových zápasů bude ještě více,“ přeje si.

K udržení dobré nálady a ostražitosti by měl rovněž pomoci rozsáhlý realizační tým Beranů, který v novém složení figuruje bezmála dva týdny. „Tolik lidí pohromadě rozhodně beru pozitivně – vidí toho více, o to více poradí. Perfektně se to poskládalo. Chtělo trochu času, aby si to sedlo. Snad jsme na správné cestě,“ doufá 28letý útočník.