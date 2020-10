Zlínským vyšel perfektně vstup do zápasu, kdy už v 10. minutě vedli 4:0 a po zbytek duelu soupeře nepustili na bližší kontakt. Východočeši tak ani na historicky čtrnáctý pokus v Baťově městě nevyhráli. Demolici řídil obránce Zdeněk Hábl, ten se o čtyři branky postaral sám, další dvě pak připravil.

„Průběh mě mile překvapil, vůbec jsem takový výsledek nečekal. Přijde mi to i tvrdé vůči soupeři, protože hokejově byl lepším týmem, ale ukázalo se, že někdy je jednodušší nabourávat tým, který hraje lepší hokej, takový je sport. Vyšlo nám fakt skoro všechno, na co jsme sáhli a tři body jsou doma," řekl muž zápasu Zdeněk Hábl, jenž už ve 21. minutě měl na kontě čtyři úspěšné zásahy a hattrick zkompletoval v rozmezí pěti minut a patnácti sekund. „To se mi nepovedlo možná nikdy, nevím. Stejně tak nevím, co se stalo se mnou, protože v minulých zápasech jsem nebyl schopný skoro ani vystřelit, a teď toto," usmíval se ofenzivní obránce.

Škoda jen, že takový zápas neviděli diváci. „Situace je jaká je, můžeme mít svůj názor, ale nedá se nic dělat. Doufám, že do budoucna se všechno zklidní. Vypnout sportovce, ať už profesionálního nebo amatéra, není dobré," upozorňuje Zdeněk Hábl.

Nedělní utkání s Olomoucí bylo kvůli podezření na nákazu koronavirem v týmu Hanáků odloženo, Zlínští si místo něj dali trénink a poté následuje vládou nařízená COVID pauza. Jak dlouhá bude, to nikdo neví.

Česk para hokejová liga, 3. kolo -

Zlín – Pardubice 8:3 (4:1, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 4. Z. Hábl (D. Hábl), 8. Z. Hábl, 9. Z. Hábl, 10. Joppa (Ligda), 21. Z. Hábl (Palát), 27. Palát (Z. Hábl), 35. Mach (Z. Hábl, Joppa), 40. Joppa (Ligda, Mach) – 14. Hering, 37. Kubeš, 42. Kubeš (Motyčka). Rozhodčí: Blažek, Henčl. Vyloučení: 1:1. Využití: Bez. V oslabení: Bez. Diváci: Hráno bez diváků (nařízení vlády). Střely na branku: 22:21 (9:11, 7:4, 6:6). Vhazování: 13:25. Průběh utkání: 4:0, 4:1, 7:1, 7:2, 8:2, 8:3.

Zlín: Matoušek – Julina, Z. Hábl – Zdražil, Joppa, Turic, Ligda, D. Hábl, Panák, Palát, Mach.

Pardubice: Kudela – Kvoch, Kubeš, Buhr – Neuman, Motyčka, Šurc, Raška, Michalec, Horníček, Buhr, Hering, Doležal, Kořínek, Chudomský, Vlasák.

Autor: Jakub Kudláč