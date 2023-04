/ROZHOVOR/ Loni úspěšně bojoval s mateřským Šumperkem o udržení v Chance lize. Letos bude ze stejné soutěže zkušený útočník Denis Kindl (1992) naopak usilovat v dresu Zlína o postup mezi elitu. Už podruhé v řadě tak absolvuje dlouhou sezónu s herním vytížením až téměř do konce dubna. A stejně jako před rokem i tentokrát patří mezi klíčové osobnosti svého mužstva. Uplynulou sezónu byl v barvách Draků čtvrtým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.

Denis Kindl | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Letos sice u Beranů neměl v základní části až tak oslnivá čísla, formu však dokázal skvěle načasovat na play off, ve kterém s bilancí bodu na zápas v konkurenci ostatních hráčů ovládl statistiku kanadského bodování. Po vítězném finále se Vsetínem následně odchovanec šumperského hokeje a bratr bývalého reprezentačního obránce Jakuba Kindla vyhlíží extraligovou baráž proti Jágrovu Kladnu, jenž startuje už tuto neděli.

Jak se nyní cítíte po skončení play off před začátkem baráže? I letos budete mít v nohách dost dlouhou sezónu.

Letošní play off bylo určitě o něco náročnější než loňské boje o udržení v Šumperku, tam jsme hráli dvě série, teď už máme za sebou tři a ještě nás čeká baráž. Já byl letos dvakrát zraněný a přišel jsem o nějakých dvanáct zápasů, což mi paradoxně asi pomohlo, že jsem měl nějaký odpočinek od ledu, takže zatím jsem na tom se silami dobře. Ale musím přiznat, že šestý zápas proti Vsetínu už byl velice náročný a v prodloužení už byla únava trochu znát.

Asi vám tedy musel spadnout velký kámen ze srdce, když Zlín nakonec v nastaveném čase rozhodl a vy nemuseli cestovat k sedmému duelu na Lapač?

Určitě jsem moc rád, že jsme našli cestu k celkovému vítězství. Navíc to vyšlo parádně před vyprodaným domácím stadiónem. Vsetín byl výborný protivník, ale naštěstí v momentech, kdy byl herně lepší, jsme se z toho pokaždé dokázali nějak dostat, třeba zblokováním nebezpečné střely, skvěle nás potom v celé sérii podržel brankář Daniel Huf a v klíčových momentech zápasů se nám povedlo dát důležité góly.

Ten rozhodující z prodloužení šestého zápasu má na svědomí obránce Martin Novotný, další ze šumperských odchovanců, který letos nastupuje za Zlín. Co jste mu řekl bezprostředně po jeho životním zásahu, u kterého máte druhou asistenci?

Ani jsem nemohl uvěřit, že ten gól dal právě on, typicky defenzivní obránce. Já jsem tam dostal hit, ke spoluhráčům se odrazil kotouč, odjeli dva na jednoho a Novas to trefil parádně nahoru. Od něho bych však spíše čekal tvrdou střelu od modré čáry. Byla to neskutečná eufórie, všichni jsme po sobě začali skákat, měli velkou radost a v tom chumlu hráčů jsem Martina ani nemohl najít (smích). Tento gól si každopádně za své poctivé výkony zasloužil.

Přišly potom nějaké gratulace také od bývalých spoluhráčů ze Šumperka?

Psali mi třeba Dan Vachutka nebo Lukáš Žálčík, ať to zvládneme, když už jsme vedli 3:1 na zápasy. Celou sérii sledovali a potom gratulovali i k poslednímu kroku, když jsme postoupili do baráže. Já naopak sledoval, jak si vede Šumperk, s kluky jsem byl samozřejmě v kontaktu.

Jak jste vnímal atmosféru vyhroceného valašského derby? Asi bylo někdy těžké se soustředit jen na hokej, všude se vzájemná série rozebírala, zápasy provázely na obou stranách výtržnosti fanoušků?

Na ledě a v útrobách haly ani jako hráč moc nevnímáte, co se děje okolo. Ale potom jsme si o některých věcech přečetli. Každopádně tak skvělou atmosféru jsem v dosavadní kariéře nezažil. Kulisa na obou stadiónech se nedá s ničím srovnat, možná trochu s Kometou nebo když jsem kdysi v Plzni hrál semifinále proti Třinci. Letošní derby bylo něco neskutečného. V zápasech si to člověk možná tolik neuvědomí, ale s odstupem času zjistí, co výjimečného tady vlastně zažil.

Jak hodnotíte dosavadní ročník z osobního hlediska? V základní části možná od vás fanoušci čekali více bodů, vyřazovací boje však končíte s bilancí bodu na zápas jako vítěz kanadského bodování play off.

Sezóna nebyla z mé strany ideální, možná to ovlivnila i ta dvě zranění, co jsem měl, navíc se nám dlouho nedařilo jako týmu. Naštěstí pomohly změny s příchodem trenéra Miloše Říhy. Když budu mluvit za sebe, věděl jsem, že mi pomůže, protože mě zná a ví, jak hraju. Pořád jsem se snažil věřit ve své schopnosti a myslím si, že se mi podařilo načasovat formu v pravou chvíli na play off, za což jsem rád.

Byl pro vás vzpruhou i příchod Petra Kratochvíla, se kterým se dobře znáte již z loňského angažmá v Šumperku?

Určitě, i když za Draky jsme toho moc neodehráli, chodili jsme dohromady na led většinou jenom na přesilovky, takže nějaké signály jsme měli nacvičené. Jeho příchod do Zlína mi prospěl, tady jsme spolu hráli každý zápas a s postupem času se nám dařilo víc a víc.

Kolem Vánoc by asi nikdo netipoval, že Berani vyhrají Chance ligu. Jednu dobu balancovali téměř na hranici sestupu. Co mužstvo nastartovalo k obratu?

Změnou trenéra se situace začala pomalu otáčet, i když ty výsledky nepřišly hned. Prohráli jsme třeba derby nebo zápas v Jihlavě. Tým sice hrál dobře, ale potřebovali jsme udělat šňůru úspěchů, což se později povedlo. Najednou se dostavilo sebevědomí a sázeli jsme hlavně na kolektiv.

Zkuste vybrat jeden konkrétní moment, který mužstvo Zlína definitivně nasměroval na správnou cestu?

Řekl bych, že to byl domácí zápas s Frýdkem-Místkem, ve kterém jsme soupeře jasně přestříleli a po dobrém výkonu nakonec vyhráli těsně 3:2. Zároveň jsme tím odčinili předchozí blamáž se Slavií, kdy nás fanoušci vypískali.

Kdo byl pro vás nejtěžší soupeř v letošním play off? Zlín narazil ve vyřazovacích bojích na všechny tři top mužstva letošní soutěže, tedy Porubu, Třebíč a Vsetín.

Těžko říct, každý zápas je jiný. Poruba a Vsetín předváděli útočný hokej, Třebíč zase hraje tradičně dobře v defenzivě. Ale největší herní kvalitu měl asi Vsetín, se kterým jsme hráli finále.

Teď vás čeká Kladno, co čekáte od Rytířů?

Sám nevím, teď můžeme ještě polemizovat, ale všechno ukážou až první dva zápasy. My jsme v laufu, Kladno bude odpočaté. Pro nás bude hlavně důležité chytit začátek série.

Co bude výhoda? Kladno odpočaté, Zlín rozehraný a v tempu…

Na začátku bychom mohli mít výhodu my. Jak se Kladno postupně rozehraje, to nám asi potom nebude hrát příliš do karet. Bylo by skvělé teď u nich urvat alespoň jeden zápas, pak bude série otevřená.

Jak se těšíte na souboj proti Jaromíru Jágrovi? Nastoupit proti legendě našeho i světového hokeje je jistě pokaždé pro hráče velká událost.

Všichni se určitě těšíme. Jarda je i ve svém věku stále dominantní. Pokud mu dáte čas, dokáže vás vymíchat, vystřelit a dát gól. Pořád je pro Kladno strašně důležitý hráč.

Vy už máte na kontě plno zkušeností. Vzpomenete si na vaše předešlé setkání s Jaromírem Jágrem?

Ještě když hrál NHL, tak jsem s ním měl možnost trénovat v Kladně. Navíc ten rok působil s mým bráchou na Floridě. Asi o mně trošičku ví, ale teď to bude soupeř (úsměv).

Pojďme na závěr do Šumperku. Co jako odchovanec říkáte tomu, že Draci letos sestoupili z Chance ligy?

Moc mě to mrzí. Tým měl kvalitního trenéra. Když si vzpomenu na minulý rok, co jsem tam působil, tak i u nás se všechno začalo lámat v lednu, kdy jsme měli nakročeno do play off. Ale kádr se neposílil, mohl se udělat historický úspěch, ale nakonec jsme se horko těžko udrželi. Letos se situace opakovala, bohužel mužstvo už tentokrát sestoupilo. Ale tohle je spíš otázka na šéfa šumperského klubu…