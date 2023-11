Druhý nejproduktivnější muž Beranů? I to pro leckoho může být málo. Denis Kindl se po dalším pomalejším rozjezdu dostal už na hranici čtrnácti kanadských bodů, v pátek proti Vsetínu však slavil teprve třetí trefu sezony. „Necítím se úplně špatně. Má hra je spíše založena na nahrávkách. Každopádně bych měl mít o dva tři góly více,“ klade na sebe vyšší nároky Kindl, nejproduktivnější hráč loňského play-off Chance ligy.

Fanoušci Beranů slaví vítězství ve druhém derby sezony. | Video: Deník/Martin Břenek

V minulém ročníku jste od poloviny sezony tvořil úderné trio s Kratochvílem a Sedlákem. Nechybí vám trochu?

Je pravda, že jsme si sedli. Letos nám ovšem nevyšel start, lajny se hodně měnily a úplně jsme se nesehráli. Když nám to už šlo, tak někdo vypadl, začátek je tak trochu složitější. Svým kvalitám věřím. Přijde to, bude to jen lepší.

Na státní svátek jste v atraktivním derby udolali Vsetín 5:4. Jak vypadalo utkání z vašeho pohledu?

Byl to šílený zápas, nahoru dolů. Vsetín je oproti nám v pohodě, jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Vstup jsme neměli špatný, brzy jsme pak dostali gól. Třetinu jsme naštěstí uhráli na 1:1. Pak byli jednou nahoře hosté, jednou my.

Urvali jste to silou vůle?

Dá se to tak říct. Ale i se štěstím! V závěrečné minutě to měli na lajně, Hufino nás podržel. V poslední době jsme takto dostali nějaké góly, teď se to naštěstí obrátilo.

Třetí třetina nabídla vše, co k derby patří, že?

Určitě ano. Škoda, že jsme dostali dva slepené góly. Vsetín však byl kolem branky pořád nebezpečný, stále to tzv. smrdělo. V závěru jsme znovu odskočili a zmíněnou sílou vůle jsme to dotáhli s publikem. To bylo famózní!

Po prvním derby jste šli trochu dolů. Může vás tato výhra naopak nakopnout?

Doufáme, že ano! Je to ale pouze jedno utkání tři body. Potřebujeme udělat šňůru, ať se uklidníme. Tento zápas by nám v tom mohl pomoci.

Vedení klubu den před derby odvolalo hlavního kouče Říhu, skončili všichni tři trenéři. Jak jste na to reagovali?

Zasáhlo nás to, s trenéry jsme neměli žádný problém. Miloš s Oldou zde udělali kus práce, byli jsme trochu opařeni. Seběhlo se to hodně rychle, do toho byl hned další den zápas. Moc jsme nad tím ani nemohli přemýšlet. Přišli noví trenéři, dali nám nové věci, trochu se změnil forček. Celkově se to ale těžko hodnotí – loni jsme udělali úspěch, bohužel to odskákali trenéři. Vždy za to můžou hráči na ledě.

Před rokem touto dobou skončilo duo Vlach s Jurík…

Rozhodně to není příjemné. Během kariéry jsem nezažil, aby se trenéři takto odvolávali. Generální manažer však nebyl spokojený s předváděnou hrou, což chápeme. Je to na vedení klubu. Proto se udělalo toto rozhodnutí.

Jak jste sami hráči vnímali předváděnou hru?

Bylo to nahoru dolů – měli jsme šňůru, prohráli jsme však v Kolíně, kde by se to stávat nemělo. V Třebíči jsme začali špatně, nakonec jsme to dotáhli. Víc bych to ale už nechtěl hodnotit, je to za námi. Musíme se dívat dopředu.

Vstupy do zápasů jsou přesto špatné, za posledních 14 utkání jste jen jednou vyhráli první třetinu…

V kabině se o tom bavíme. Měnili se lajny, začínal někdo jiný, točilo se to. Těžko říct, jestli jsme to měli v hlavách, nemyslím si však, že bychom nebyli připraveni. Každopádně si to tak často nemůžeme dovolit, zápasy je pak těžké otáčet. Nastavení musí být lepší.

Proti Vsetínu už na střídačce úřadoval Jan Srdínko. Co vám po příchodu do týmu řekl?

Hrejte a vyhrajte derby! (úsměv) Věděl, že po prohře s Třebíči jsme lehce dole, snažil se nás nakopnout. Možná jsme byli trošičku uvolněnější, pak i tak vypadal výsledek. Pomohlo nám to.