Berani už na konci dubna informovali, že jsou ochotni Gazdu v průběhu sezony pustit do extraligy na střídavé starty. To nyní potvrzuje i 24letý borec. „Něco se tam rýsuje. Hlavní je dobře rozjet sezonu ve Zlíně, pak se uvidí, co bude,“ nepřemýšlí zatím o štaci v nejvyšší soutěži.

Společně se svými parťáky bude v příští sezoně nastupovat v Chance lize, se kterou nemá tolik zkušeností. V dresu Přerova a Poruby celkově absolvoval pouhých sedmnáct zápasů. „Vždy to navíc bylo po jednom dvou duelech, nikdy jsem v této soutěži nestrávil delší dobu. Poslední dva zápasy jsem zde absolvoval vloni. Bude se to spíše podobat finské lize než extralize – bude to hodně o soubojích a bruslení,“ tuší Gazda.

K tahákům nadcházejícího ročníku druhé nejvyšší soutěže bezesporu patří derby mezi Berany a Vsetínem. Rodák ze Zlína ale dle svých slov tomu nepřikládá takovou váhu. „Derby je pro mě osobně s Kometou. Patřím ke generaci, která Vsetín zná z druhé ligy, hrál jsem tam proti němu za Hodonín. Je to tak spíše pro fanoušky starších ročníků, kteří si pamatuji vsetínskou éru.“

Nejen proti blízkému rivalovi by Daniel Gazda měl patřit mezi opory mančaftu. „Těžké to bylo potvrzovat už v uplynulé sezoně po tom, co jsem byl povolaný do nároďáku,“ poukazuje na sedm reprezentačních startů. „Sezona se mi z osobního hlediska povedla i loni, už tehdy jsem měl určitou roli. Doufám, že na své výkony navážu,“ přeje si borec s číslem 43 na dresu.

Většinu kariéry na dospělé úrovni strávil pod hlavním trenérem Robertem Svobodou, v minulém ročníku ve Zlíně zažil Luboše Jenáčka.

OBRAZEM: Kašík, Ondráček i Gazda. Berani poprvé vyjeli na led

Nyní nově poslouchá pokyny hlavního trenéra Rostislava Vlacha a jeho asistenta Juraje Juríka. „Pana Juríka si pamatuji z mládeže. Olda Horák (druhý asistent zlínských Beranů – pozn. red.) se mnou ještě hrál v jedné lajně v Porubě. Nepatřím však k těm, kteří by si dovolili mu něco odseknout,“ zdůrazňuje příští měsíc 25letý bek.

Berani ve čtvrtek pod novým trenérským triumvirátem premiérově absolvovali letošní přípravu na ledě. Pochopitelně u ní nechyběl ani nejproduktivnější hráč ševců uplynulé sezony. „Je příjemné být zpátky ve zlínském dresu, jsem tady doma. Okolnosti byly trochu divoké – kluci po návratu z Finska už trénovali, já teprve měl své volno. Pořád jsem myslel na to, že trénují a já teprve dokončuji sezonu,“ přiznává.

Ve Finsku tak dobré pivo nemají, směje se Gazda. Vypráví o odchodu nebo bronzu

Zlínští hokejisté se kvůli úsporám energií budou do konce srpna připravovat v útulnější PSG aréně. Daniel Gazda tuto situaci negativně nevnímá. „Pro mě osobně se nic nemění. Ve Finsku jsem dva měsíce docházel ještě delší štreku než tady, tréninky na hlavní aréně jsme měli pouze před zápasem, vše jinak probíhalo na tréninkové hale. Začal jsem tam, kde jsem skončil,“ pousmál se důležitý člen zlínského kádru.

Ševci první tři domácí přípravné duely absolvují právě na menším stadionu. „V přátelácích to možná nějakou roli hrát může, vůbec se ale na to neupínáme. Dojít pár metrů není žádný problém,“ ujišťuje Gazda.