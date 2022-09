„Vůbec netuším, co od Chance ligy očekávat. Když jsem nastupoval v extralize, tak jsem soupeře poznal už jen podle helmy, věděl jsem, zda je to centr nebo bek. Teď budu hledat, koho si mám vlastně hlídat,“ říká 37letý útočník, druhý nejstarší hráč kabiny ševců.

Ještě nedávno jste hráli v halách Třince nebo Sparty. Nyní to bude s komfortem horší, že?

V komfortu bude určitě změna, každý zimák je jiný. Na stadionu Kolína nebo Sokolova jsem třeba nikdy ani nebyl. Nevíte, do čeho jdete. Poznáme to a uvidíme. Že bych ale detailně sledoval mapu klubů, tak to ne.

Sledoval jste ligu v minulých letech?

Celý život. Ve středu a sobotu jsem vždy zapínal výsledky a sledoval, jak kdo hrál. Fandil jsem Třebíči, jejímž jsem odchovancem. Popravdě bych teď byl radši, kdybych vzájemný zápas nemusel zažít. Na stará kolena se toho ale ještě dočkám.

V přípravě jste absolvovali jeden zápas proti týmu ze Chance ligy, Porubu jste porazili 4:3. Dá se z toho utkání vyvodit, jaká vás čeká soutěž?

Před zápasem jsem byl docela nervózní, nevěděl jsem, jak Chance liga bude vypadat, jakou bude mít kvalitu. Ukázalo to nějaké parametry, prvních 30 minut to od nás nevypadalo vůbec špatně. Pak jsme to bohužel nedohráli, jak jsme si představovali.

Minulou sezonu jste vyhráli jen devět zápasů v základní hrací době. Bude složité se naučit znovu vyhrávat?

Prohrávat patrně už umíme. (hořký úsměv) Teď budeme muset lépe uspořádat hlavu, abychom vyhrávali a ze zápasu nebylo zbytečné drama. Právě s Porubou, proti které jsme vedli 4:0, to třeba mělo skončit 4:1, a ne 4:3.

Už příští sobotu vás už čeká derby se Vsetínem. Jak se na zápas těšíte?

Na atmosféru se hodně těším. Když jsem tady ještě působil jako dorostenec, tak mě vtáhla do děje. Vzpomínám, jak tady jezdili policajti na koni, tak jako tomu bývá v Anglii na fotbale. Doufám, že se znovu vytvoří taková atmosféra, že to bude svátek.

Speciální to především bude pro fanoušky…

Řeší to více než my v kabině. Mám kamarády, kteří na derby chodili, stále se mě na to ptají. Je hezké, že je tady taková rivalita. Doufám, že to bude slušné fandění bez jakýchkoliv výtržností. Každopádně to bude vyhrocené, přeci jen je to derby, prožívá to celý kraj. Když přijde hodně diváků, tak vás to vtáhne. Na ledě to bude poznat.

Vsetín by s vámi měl patřit k favoritům soutěže. Kdo by vám ještě mohl zatápět?

Určitě Jihlava, v posledních letech hrála baráž. Má zkušený tým, play-off je pak vyloženě o zkušenostech, které během kariéry posbíráte. Znovu bude černý kůň. Před každou sezonou jsem tipoval, že daleko dojde Přerov, pokaždé měl nepříjemný mančaft. Zajímavě vypadá i Frýdek nebo Slavia.

A Třebíč?

Další takový tým. Ještě loni v lednu vedla soutěž, pak vypadla v prvním kole play-off. Co vím od kluků, hrají hodně zezadu.

Hlavní kouč Beranů Rostislav Vlach na pondělní tiskové konferenci prohlásil, že jste dobře připraveni po fyzické stránce. Cítíte, že jste na tom lépe než před rokem?

Testy tomu odpovídají, jak silové tak i fyzické. Libor Chytil to má dobře propracované, není v tom problém.

Jak vám sedí jako kondičák?

Pod Liborem jdou vidět posuny, vyloženě v silové části. Každý den máme posilovnu. Pořád na něčem pracujeme a posouváme se dopředu. Osobně mi to naprosto vyhovuje. Kdokoliv má nějaký problém, tak Libor s ním pracuje.

Chybělo vám v předchozích sezonách mít někoho takto po ruce?

Určitě ano. Dřívější kondiční trenér Radek Vašík byl taky dobrý, vyloženě však přišel na hodinu posilovny a odešel. Libor je s námi pořád, pracuje na detailech. Každý trénink máme hrudní pás, měří nám tepové frekvence, jak se kdo cítí. Každému speciálně upravuje trénink.

V posledních zápasech přípravy jste nastupoval ve formaci s Tondou Honejskem a Petrem Mrázkem. Vstoupíte tak i do ligy?

Trénujeme tak, změny dosud nejsou. Doufám, že tak vyjedeme i na Kolín.

Jak hodnotíte Petra Mrázka, druhého nejproduktivnějšího hráče loňské Chance ligy?

Má neskutečnou střelu, stačí mu to vyloženě naservírovat, pak to trefí. Je to jeho obrovská přednost. Doufám, že mu to tam v sezoně bude padat. Že třeba vyhraje krále střelců. Potřebujeme, aby byl co nejvíce platný.

Loni vás i přes sestup neustále podporovali fanoušci. Co od nich čekáte v nadcházející sezoně?

Pochopitelně bych si přál, ať jich chodí co nejvíce, je to však na každém. Doufám, že to funguje tak, že pokud někomu fandím, tak celý život. Vážil bych si toho, kdyby chodili i na Chance ligu.