V dresu Beranů se poprvé objevil útočník Lukáš Vopelka, který se představil ve třetí útočné formaci vedle Pavla Sedláčka a Kubiše. Do sestavy se po necelých čtrnácti dnech vrátil kapitán týmu Tomáš Žižka.

Hokejisté Zlína do utkání vstoupili sympatickou hrou. Jako první se však z branky radovali domácí, Rob výbornou přihrávkou našel Přikryla, který uplatnil důraz a překonal Kašíka. Berani se do první velké šance dostali v 17. minutě, Poletín však v těsné blízkosti Frodla nepředčil. Domácí naopak chvíli poté zvýšili na 2:0, Gulaš přihrávku dostal na hůl Čerešňáka, jenž se úspěšně prosadil.

Na začátku druhé třetiny Šlahař mohl snížit, blýskl se však Frodl. V rozmezí 23. a 30. minuty domácí navýšili na 5:0, Kašíka po čtvrté inkasované brance nahradil Huf. Na začátku 39. minuty Plzeň vedla už o šest branek. Berani do konce třetiny dokázali vstřelit ještě dvě branky, premiérovou trefu si připsal Vopelka.

Berani ve 45. minuty vykřesali malou naději, přesilovou hru první brankou v sezoně zužitkoval Novotný. Za tři čtvrtě minuty Přikryl dokonal hattrick a za stavu 7:3 to vypadalo na poklidnou třetinu pro domácí. Nejprve však dokázal snížit Poletín, pro nějž to byl vůbec premiérový bod v dresu Beranů během tohoto působení. Ačkoliv hosté nevyužili přesilovku pět na tři, tak utkání ještě zdramatizoval Herman. Do konce duelu však už branka nepadla.

Tipsport ELH, 24. kolo

HC Škoda Plzeň – PSG Berani Zlín 7:5 (2:0, 4:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 8. Přikryl (Rob), 18. Čerešňák (Gulaš, Kracík), 23. Kantner, 26. Straka (Budík, Kracík), 30. Gulaš (Kantner, Suchý), 39. Přikryl, 46. Přikryl (Malát) – 39. Karafiát (Honejsek, Ferenc), 40. Vopelka (Kubiš), 45. M. Novotný (Suhrada, Herman), 49. Poletín (Suhrada, Vopelka), 55. Herman (Karafiát)

Střely na branku: 27:33. Vyloučení: 9:6. Využití: 1:2. Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Komárek, Kis. Bez diváků.

HC Škoda Plzeň: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Budík – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Stach, Eberle – Pour, Kantner, Rob – Přikryl, Malát.

PSG Berani Zlín: Kašík (27. Huf) – Řezníček, Ferenc, Suhrada, M. Novotný, Žižka (C), Gazda, Dluhoš – Köhler, Herman, Karafiát – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), P. Sedláček, Vopelka – Václavek, Poletín, J. Ondráček.