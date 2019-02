Zlín – Byl to zkrat, který ševce nasměroval k výhře! Stáli čelem k sobě, něco si v přerušené hře po signalizovaném vyloučení za faul Svačiny vysvětlovali. V tom helma vítkovického obránce Ondřeje Dlapy skončila v tváři kapitána zlínských hokejistů Petra Čajánka.

„Viděl jsem to. Bylo to úplně zbytečné. To jsou emoce," reagoval zadák Šumperka dnes ve službách Zlína Aleš Holík, který nahradil zraněného Marušáka.

„Ťukli si tam prý helmami, ale přestože jsem byl na ledě, neviděl jsem to," tvrdil útočník a Čajánkův kamarád Ondřej Veselý.

Za stavu 2:2 v čase 37:56 byl atak na zlínského vůdce klíčový okamžik zápasu. Dlapa totiž zamířil pod sprchy s trestem ve hře a ševci získali tříminutovou početní výhodu pět na tři, když spolu souběžně s ním byl vyloučení ještě Svačina a Zlín už v té době hrál přesilovku za faul Němce.

„To je nedisciplinovanost, ale také zkušenost Čajánka. Měl by tam být ale nějaký respekt k soupeři. V takové chvíli by se to stávat nemělo. Je to trestuhodné a stálo nás to tři body. Jestli se tam něco stalo předtím, to už je otázka druhá," reagoval asistent Vítkovic Jakub Petr, že Čajánek jej měl údajně lehkým pohybem hlavou vpřed vyprovokovat.

Jenže ševcům se první část dlouhé přesilovky do konce druhé třetiny vůbec nevyvedla, ale během přestávky vymysleli účinný recept. „Přestávka nám pomohla. Sehráli jsme to špatně i kvůli špatnému ledu," věděl Jurík.

Nedisciplinovanost soupeře potrestali ševci trefami hosta z prvoligového Šumperka Aleše Holíka bombou od modré čáry a následně bekhendem Vlacha, který uklidil vyražený kotouč. „Připravili se na nás. Těžko se hraje tři na pět," štvalo Petra.

O třetí trefu za dvě minuty a 56 vteřin se pak postaral Okál, jemuž puk naservíroval Leška. Pro zkušeného útočníka to byla jubilejní 900. asistence v nejvyšší soutěži. Z vyrovnaného skóre 2:2 bylo rázem konečných 5:2.

„Pak už se zápas dohrával," mnul si spokojeně ruce Juraj Jurík, jehož tým poskočil na osmé místo a získal už luxusní desetibodový náskok na 11. místo, zároveň je osm bodů dělí od magické elitní šestice. „Díváme se pořád tabulkou směrem dolů," upozornil ale Jurík.

Zlín vedl od 5. minuty po gólu Veselého, jenže v závěru první třetiny nevyužil sérii tří přesilovek. „Měli jsme špatný úvod. Zlín nás přehrával," litoval vítkovický trenér.

„Opticky to bylo vyrovnané, ale měli jsme lepší pohyb a tím si připravili i víc gólových příležitosti," lebedil si Jurík.

Jako třeba tu, po které parádní střelou švihem z 28. minuty zvýšil Říčka na 2:0. Jenže poté se Zlín až příliš zatáhl a Vítkovice vyrovnaly. Nejdřív ve 33. minutě Stehlíkovu ránu tečoval před Štůralou Hlinka. Ten po dlouhých 167 minutách provedl něco, co před ním nedokázal Liberec ani Olomouc.

„Pořád se dá co zdokonalovat. Zlepšení nastalo, defenziva se odvíjí od pohody mužstva. Tím, že se začalo dařit, i v obraně je to lepší než na začátku sezony," připustil Jurík.

Jen o tři minuty ale Zlín opět zaváhal a Vítkovice vyrovnaly. To v přesilovce přesně mířil Roman, když po Dlapově přihrávce se trefil k bližší Štůralově tyči.

Poté však už přišel Dlapův zkrat, který výrazně pomohl Čajánkovi a spol. ke čtvrté výhře v řadě. Rozjetý Zlín teď na 10 dnů přibrzdí reprezentační přestávka a následující dva dny volna.

Zlín – Vítkovice 5:2(1:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 5. O. Veselý (Čajánek, J. Svoboda), 28. Říčka (Roman Vlach, Matějíček), 41. A. Holík (Matějíček, J. Svoboda), 42. Roman Vlach (Valenta, P. Holík), 44. Okál (Leška) – 33. M. Hlinka (Stehlík), 36. Roman (Dlapa, Zíb). Rozhodčí: Fraňo, Wagner – Gerát, Hynek. Vyloučení: 8:6, navíc Dlapa (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 4950.

PSG Zlín: Štůrala – Matějíček, Žižka, A. Holík, Urbanec, Valenta, Řezníček – Okál, Leška, F. Čech – J. Svoboda, Čajánek, O. Veselý – P. Holík, Roman Vlach, Říčka – Ondráček, Šťastný, Kubiš. Trenéři: Rostislav Vlach, Jurík a Hrazdira.

Vítkovice: Dolejš – Kovář, Stehlík, Zíb, Dlapa, Čerešňák, Klok, Štencel, Pastor – J. Káňa I., M. Hlinka, Olesz – Huna, Roman, Svačina – T. Svoboda, Burger, E. Němec – Vandas, Húževka, Kucsera. Trenéři: Svozil a Petr.