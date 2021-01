„Upřímně jsem nevěděl, co hráči Liberce při nich budou dělat. Každopádně jsem si na ně věřil,“ přiznal 21letý brankář, který tuto činnost absolvoval už v uplynulé sezoně na ledě Vítkovic, kde bod navíc nevychytal. Proti Třinci poté chytal od 3. nájezdu místo Marka Čiliaka a pomohl Zlínu k výhře.

„Do brány musíte jít s čistou hlavou. Šel jsem tam s tím, že jim chci oplatit, jak na konci srovnali,“ připomněl mladý strážce zlínské svatyně vyrovnání hostujícího výběru v čase 58:54, kdy přesilovou hru zužitkoval Bulíř.

Beranům při samostatných nájezdech v jednu chvíli zatrnulo – blízko vyrovnání na 2:2 byl ve čtvrté sérii znovu Bulíř. Už to vypadalo, že domácího brankáře překoná, Huf však výtečně zasáhl betonem.

Správnost verdiktu si hlavní rozhodčí dokonce potvrdil u videa. Velmi rychle se ale vrátil ale ledovou plochu – kotouč za brankovou čáru totiž neprošel.

„Roztáhl jsem se, co nejvíce to šlo. Trochu v podvědomí jsem si myslel, že jsem to chytl a puk byl před čárou, protože nohu jsem měl natáhlou. Věřil jsem, že to neuznají,“ neměl pochyby Daniel Huf, pro kterého se jednalo už o 15. start v letošní sezoně extraligy.

Teprve počtvrté však slavil výhru. „Máme velkou radost. Od každého hráče to byl výborný výkon. Jedná se cenné dva body,“ zářil Huf.

Pro zlínské hokejisty to v letošním kalendářním roce bylo druhé vítězství. Libereckým Tygrům naopak skončila série čtyř vítězných zápasů v řadě. Před utkáním ve Zlíně dokonce z posledních devíti duelů vyhráli hned osm.

„Vítězství a každý bodík nám nyní hodně pomůže. Zvláště, když je to výhra nad silným Libercem,“ poukázal na kvalitu Tygrů..

Jeho spoluhráč a autor třetí branky Beranů proti Liberci David Nosek věří, že úspěšné utkání nad aktuálně pátým týmem Tipsport extraligy Berany povzbudí do dalších zápasů.

„Všichni doufáme, že se nastartujeme. Už jsme měli několik takových utkání, po kterých jsme si to říkali, bohužel se tak nestalo. Snad to konečně bude tento zápas,“ burcuje zkušený obránce.

Svěřence Roberta Svobody tento týden ještě čekají dvě venkovní střetnutí – v pátek nejprve odehrají zápas na ledě Karlových Varů, o dva dny později se budou pokoušet uspět ve Vítkovicích, které nad Berany disponují pětibodovým náskokem.

„Znovu to budou těžké zápasy. Vary jsou doma výborné, Vítkovice začaly hrát velmi dobře,“ uvědomuje si David Nosek.