Vedení prvoligových hokejistů Zlína dál hledá hráče, kteří by jim mají pomoci ke splnění sezonního cíle – návratu mezi elitu. Kádr hokejových Beranů ropzšířil finský útočník Michael Keränen. Třiatřicetiletý forvard se může pyšnit působivým životopisem - v sezóně 2013/14 se stal nejproduktivnějším hráčem finské nejvyšší soutěže, oblékal i reprezentační dres Suomi.

Kádr prvoligových hokejových Beranů rozšířil finský útočník Michael Keränen. Třiatřicetiletý forvard v sezóně 2013/14 se stal nejproduktivnějším hráčem finské nejvyšší soutěže, oblékal i reprezentační dres Suomi. | Foto: archiv Berani Zlín

„Nastoupil také v NHL proti hvězdám jako Crosby či Malkin, zahrál si také KHL, AHL, švýcarskou, švédskou i německou nejvyšší soutěž,“ upřesnil trenér a sportovní manažer Beranů Miloš Říha, jenž s novou posilou může počítat již ve středečním utkání v Jihlavě. Naopak na ukončení kontraktu ve Zlíně se dohodnul Atte Huhtela.

Zkušený útočník je rodákem ze švédského Stockholmu, od malička ale žije ve finském městě Tampere kde jeho rozmanitá hokejová cesta také začala. Nejprve v barvách Tappary, ještě v mládežnickém věku ale přešel ke konkurenčním Ilves v jejichž dresu si poprvé vyzkoušel také seniorský hokej. A vstoupil do něj znamenitě. Zatímco ve Zlíně se v sezóně 2013/14 slavil mistrovský titul, tehdy třiadvacetiletý Keränen přebíral trofej pro nejlepšího hráče základní části finské nejvyšší soutěže, v níž posbíral 52 bodů ve stejném počtu utkání. Zahrál si také za finskou reprezentaci, ve které na sebe upozornil třeba nádherně proměněným nájezdem v souboji s českým národním týmem na švédských hrách v roce 2014.

To vše neuniklo pozornosti zámořských skautů a následující dva roky Keränen strávil snahou o proniknutí do hlavního mužstva Minnesoty Wild v NHL. To se mu nakonec povedlo a v listopadu 2015 v dresu Wild nastoupil v aréně v Pittsburghu, kde se postavil hvězdám jako jsou Sidney Crosby, Evgeni Malkin, či brankář Marc-André Fleury.

Po návratu do Evropy nastupoval v KHL v dresu Jokeritu Helsinky, následně si zahrál také švédskou a švýcarskou nejvyšší soutěž. Při návratu do Liigy hrál za Vaasan Sport, minulou sezónu pak strávil v Německu, kde bojoval ve službách klubu Bietigheim Steelers.

Ve Zlíně končící mladý finský útočník Atte Huhtela odehrál v Chance lize pět utkání a získal tři asistence. V posledních týdnech docházelo při zvyšující se konkurenci k snižování jeho času na lede: "Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat za jeho zápal, pracovitost a energii, kterou do týmu vložil, ale protože jsme nemohli pro něj najít odpovídající zápasové využití, dohodli jsme se na jeho uvolnění. Věříme, že si brzy najde své místo v sestavě jiného týmu buď v ČR nebo v zahraničí," uvedl generální manažer klubu Jan Pravda.