Přečíslení z poloviny sedmnácté minuty vyšlo na výbornou. Vojtěch Dobiáš si najel až do útočné třetiny domácího týmu, ve které úspěšně mířil pod břevno brankáře Dvořáka.

„Přemýšlel jsem nad přihrávkou, ale potom si tam hráč soupeře lehl, tak jsem zavřel oči a nějak to tam propadlo,“ popsal trefu jeden z mladíků v sestavě Beranů.

Zápas si stejně jako novic Sebera náramně užil. „Čekal jsem, že to bude horší. Moc jsem to nekazil, takže jsem spokojený,“ usmíval se po druhém zápase mezi muži zlínský odchovanec.

Ve čtvrtečním utkání se mohl spolehnout na Jakuba Hermana a Jana Václavka. Společně nastoupili v jedné formaci. „S Hermošem jsem odehrál už dva zápasy, žádné problémy jsem nevypozoroval,“ těšilo talentovaného hokejistu.

Po čtyřech brankách Beranů v úvodní třetině se Zlínu ve zbytku zápasu podařilo skórovat už jen dvakrát. „Upřímně, v první třetině se příliš nepředvedli, po prohře s Třincem vypadali zatuhle. Od druhé části začali hrát jinak a utkání se trochu vyrovnalo. Bohužel to tam už moc nepadalo,“ vyjádřil se Dobiáš.

Mladý hokejista se řadí mezi velké talenty zlínského hokeje, loni začal sbírat druholigové starty v dresu Hodonína. V současnosti tak má zase o něco blíže do prvního týmu Beranů.

„Nechci nic předbíhat, rád bych samozřejmě hrál. Vzhledem k tomu, že extraliga je uzavřená, tak my mladí máme velké šance,“ věří v extraligové starty.

K těm by mu měla dopomoci také poctivá příprava. Se zlínskými spoluhráči absolvoval druhý týden. „Po fyzické stránce je to bez problémů. Tréninky jsou sice náročné, ale není to nic nepřekonatelného,“ uzavřel Dobiáš, kterého by po páteční posilovně měl čekat volnější víkend.

Autor: Radek Štohl