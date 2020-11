Robert Svoboda se do 29. listopadu neobjeví na lavičce Beranů. Hlavní kouč hokejistů Zlína vinou pozitivního čtvrtečního testu na COVID-19 a nástupu do karantény přijde o pět extraligových zápasů. Jeho místo dočasně zaujme trenér zlínských juniorů Zbyněk Mařák, který na střídačce bude podporovaný dvojicí Martin Hamrlík, Richard Hrazdira.

Robert Svoboda | Foto: Deník / Libor Kopl

„Bylo to pro mě překvapení. Volal mi Larry (Martin Hamrlík – pozn. red.) a já tomu ani nechtěl ze začátku věřit. Ptal se, jak se mám, tak mu říkám, že dobré, jen nejsme na ledě. A on mi povídá, ať zítra v 8:30 přijdu do kabiny. Ze začátku jsem si samozřejmě myslel, že si dělá srandu, ale potom jsem se dozvěděl, jaká je situace a že bych měl na pár dní vypomoci,“ vyjádřil se Mařák s úsměvem k dočasnému jmenování.