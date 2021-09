Disciplinární komise ELH se před nedělním 8. kolem zabývala situacemi z pátečního večera. Na řadu se dostala také bitka ze závěru klání zlínských Beranů a Karlových Varů, kdy po kolizi Tomáše Žižky a hostujícího brankáře Filipa Novotného hráči Energetiků jeli pomstít svého gólmana. Trest dostal kapitán Karlových Varů Tomáš Vondráček. Nezahraje si tři zápasy.

Hokejisté Zlína (v modrých dresech) v 7. kole TIpsport extraligy vyzvali Karlovy Vary. | Foto: DENÍK/DEJFOTO.cz/David Peška

„Hráč se zapojil do šarvátky v obranném pásmu jeho mužstva. V okamžiku zahájení šarvátky přitom nebyl na ledové ploše, ale opustil hráčskou lavici a po příjezdu napadl protihráče zaměstnaného konfliktem s dalším soupeřem. V úderech do helmy a nechráněné části obličeje pokračoval i nadále, přičemž se agresivním způsobem zbavil čárového rozhodčího, který se snažil šarvátku přerušit a zabránit, aby se dostal do blízkosti protihráče," vydal tiskovou zprávu Český hokej.