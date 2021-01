Tři kanadské body si připsal 26. září v domácím duelu s Chomutovem. Osmnáctiletý student střední podnikatelské školy také podrobně sledoval nedávné mistrovství světa dvacítek v kanadském Edmontonu. Ve své kariéře se totiž se spoustou českých hráčů potkával na ledě v mistrovských duelech o ligové body. Na šampionátu v Kanadě rovněž pozorně sledoval výkony zlínského odchovance Jiřího Suhrady.

Jak se Vám líbilo vystoupení Česka na šampionátu v Kanadě?

Nebylo to povedené mistrovství světa. České mužstvo za nejlepšími týmy zaostávalo téměř ve všech hokejových činnostech. S elitními celky jsme dokázali držet krok jenom v krátkých pasážích zápasů. Navíc nám chyběli střelci, kteří by se prosazovali v koncovce. Ani obraně se příliš nedařilo.

Jak hodnotíte zápasy Česka na mistrovství světa?

Kdyby nám v souboji se Švédy rozhodčí za stavu 1:1 uznali po střele Teplého sporný gól, tak jsme utkání se seveřany možná vyhráli. Od druhé třetiny už nás ale skvěle bruslící švédský tým k ničemu nepustil. V tomto střetnutí se nám nedařila hra v oslabení. Proti Rusku jsme hráli velmi dobře takticky. V tomto duelu jsme měli pevnou spolehlivou obranu. V následné partii s USA se nám povedla první třetina. Nešťastný gól v síti Paříka na začátku druhé části ale nasměroval Američany k vítězství. Ve zbytku zápasu tým USA dokázal trestat chyby v naší otevřené defenzívě. Bylo jenom otázkou, o kolik branek zápas s budoucími mistry světa prohrajeme. Následná výhra nad nejslabším celkem na šampionátu s Rakouskem, která nám zajistila postup do čtvrtfinále, byla povinností.

Ve čtvrtfinále s domácí Kanadou ale podalo Česko dobrý výkon?

V tomto souboji naši hráči bojovali o každý metr ledu. Hodně nás také podržel gólman Nick Malík. Kanaďané nás však možná trochu podcenili.

Které největší klady jste našel na hře českého týmu?

Hráčům nechyběla bojovnost ani nasazení. Mužstvu se dařilo blokovat střely.

Dres národního mužstva oblékal zlínský obránce Jiří Suhrada. Hráli jste někdy společně v nějakém týmu?

Naposledy ve starším dorostu Zlína. Jirka pak přestoupil do Finska. V mladším dorostu jsme spolu ve Zlíně vybojovali na mistrovství republiky bronzovou medaili. Po skončení hokejových sezon jsme spolu hráli také inline hokej za Devils Zlín. Dokonce jsme byli nominováni i do české inline hokejové reprezentace do 18 let a v této věkové kategorii jsme s Českem v roce 2019 získali v Barceloně titul mistrů světa.

Suhrada v českém týmu na šampionátu v Edmontonu plnil roli sedmého, nebo dokonce až osmého obránce. V Kanadě však nezklamal?

Jirka odehrál jenom dva zápasy. Oba se mu povedly a podal v nich zodpovědný výkon. Jak proti Švédům, tak i v utkání s Rakouskem na ledě nevypustil žádný souboj. Se Švédy měl hlavně defenzivní úkoly, v duelu s rakouským mužstvem se mu dařila rozehrávka. Proti tomuto soupeři na sebe upozorňoval i častou střelbou.

Poslední zápas v Juniorské lize akademií jste odehrál 9. října v Pardubicích. Jak si od té doby udržujete fyzickou kondici?

Vládní nařízení nás od té doby nepustily ani na zimní stadion. Proto se vždycky s nějakým spoluhráčem, nebo kamarádem domluvím a s nimi chodím běhat do lesa. Zpočátku mi dělalo problémy k běhání se donutit. Časem jsem si ale zvyknul. Je mi pochopitelně jasné, že když se chci někam posunout, tak musím na sobě pracovat. Snažím se také pravidelně posilovat a doma si dávám kruhový trénink.

Myslíte si, že se v této sezoně bude ještě hrát Juniorská liga akademii?

V současném období je těžké něco odhadovat. Ale pokud se soutěž znovu rozehraje, tak za hodně dlouhou dobu. Momentálně podle mě by bylo úspěchem, kdyby se začalo alespoň trénovat na ledě.

Už skoro rok se pořád mluví o Covidu – 19. Jaký je Váš názor na tento nepříjemný vir?

V březnu jsme tento vir se zlínskými spoluhráči brali na lehkou váhu. Nepřipouštěli jsme si, že to může dojít tak daleko. Ale když nám předčasně skončila minulá sezona, tak jsme si uvědomili, že se jedná o problém. V létě jsme ale bez problémů absolvovali suchou přípravu a v září a říjnu jsme odehráli 10 soutěžních zápasů. 9. října se Juniorská liga akademií zastavila. Přes všechny problémy spojené s koronavirem si ale myslím, že by soutěž měla pokračovat. Pokud bude nucená pauze ještě dlouhá, tak to pro spoustu hráčů může znamenat i konec kariéry.