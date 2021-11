„Mezi oběma týmy byl znát současný výkonnostní rozdíl. Při tomto tempu a tlaku Brna, ale i ostatních týmů nejsme schopni vydržet čtyřicet minut. Během určitých úseků zápasů se trápíme, ke vší smůle se nám ani tolik střelecky nedaří. Je to souběh všeho,“ smutní šéf klubu a trenér zlínských basketbalistů v jedné osobě Jaroslav Kotala.

Zlínští svým způsobem doplácí i na to, jak se basketbal vyvíjí. „Dříve byl basket více basketem než dynamickou až splašenou hrou. Ale je to tak v pořádku. Mladé týmy jen nejsou naším šálkem kávy,“ praví trpce.

Jeho svěřenci zatím disponují negativní bilancí tří výher a sedmi porážek. Výhry si dosud připsali nad předposlední Opavou, poslední Jihlavou. Zkraje listopadu porazili páté Pardubice. „Máme tři čtyři konkurenceschopné hráče. Při rotaci nám však zásadně chybí tři hráči, které jsme před sezonou měli nasmlouvané a nakonec nepřišli. Občas se to tak ve sportu děje. I když to od nás nebude nejlepší sezona, tak musíme bojovat,“ burcuje Kotala.

Některé neúspěšné zápasy si přesto pochvaluje. Mimo jiné dosavadní předposlední střetnutí, které Zlín odehrál proti Novému Jičínu. „Od návratu do I. ligy patří mezi nejlepší mančafty soutěže. S výpomocí NH Ostrava má perfektně poskládané mužstvo. Ačkoliv jme nebyli kompletní, tak jsme tři čtvrtě zápasu byli lepší. Pak nám bohužel došly síly,“ poukazuje na vedení 66:65 před závěrečnou čtvrtinou a nakonec porážku 84:91.

Aktuálně osmé mužstvo I. ligy skupiny Východ, které se v probíhajícím ročníku mino jiné trápí na rozehrávce, další utkání odehraje v neděli na palubovce třetí Ostravy. Úvodní vzájemné utkání z poloviny září prohrálo 66:81. „Do víkendového zápasu bychom už měli mít k dispozici dvě posily z nejvyšší soutěže. Věříme, že přinesou potřebnou kvalitu,“ spoléhá trenér Zlína na zkvalitnění dosavadního kádru.

Případný sestup do II. ligy si vůbec nepřipouští. „Poprvé během mého působení u týmu to směřuje k zápasům play-out. Patrně to nastane. Musíme tomu čelit, kluci jsou odhodlaní.“

Do play-out zamíří čtyři týmy ze skupiny Východ i Západ. V osmičlenné skupině, do které se započítávají všechny zápasy ze základní části, se týmy proti sobě představí systémem doma/venku. Poslední automaticky padá do II. ligy, předposlední čeká baráž.

1.Tuři Svitavy 9 9 0 844 514 18

2. Brno U23 10 8 2 919 751 18

3. Snakes Ostrava 10 8 2 902 811 18

4. BC Nový Jičín 10 6 4 913 819 16

5. Pardubice 10 4 6 773 796 14

6. Olomouc 10 4 6 813 871 14

7. Prostějov 9 4 5 680 724 13

8 STRABAG Zlín 10 3 7 694 875 13

9. Opava 10 2 8 700 904 12

10.BC Vysočina 10 1 9 688 861 11