Úvodní, rozdílová branka se přitom dostavila poté, co po příjezdu Jakuba Valského do obranného pásma Beranů vznikla ofsajdová pozice hostujícího týmu.

„Byl to hodně podobný zápas jako v Mladé Boleslavi. Doufal jsem, že by to mohlo dopadnout stejně, že bychom ve třetí třetině dali branku na 1:0. Bohužel jsme udělali pár individuálních chyb,“ smutnil po konci večerního televizního zápasu brankář Libor Kašík, který v utkání celkově pochytal 26 střeleckých pokusů.

Zároveň však neopomněl vychválit hosty.

„Kometě hrála skvěle z defenzívy, bylo těžké se dostávat do šancí,“ poukázal Kašík na skutečnost, že aktuálně 9. tým nejvyšší hokejové soutěže neinkasoval už ve třetím zápase za sebou.

Během úvodní poloviny zápasu přitom ani jeden ze soupeřů neměl vážnější šance. „Bylo to těžké. Když se pak Kometa přede mnou ocitla, jednalo o o gólové příležitosti. Kluci však hráli skvěle. Jen je škoda, že jsme nedokázali vstřelit žádný gól,“ mrzelo brankářskou jedničku Beranů.

Pro svěřence Roberta Svobody se proti Kometě Brno jednalo už o 12. letošní domácí prohru. „Vždy jsem říkal, že sedmým hráčem jsou fanoušci, bývá tady skvělá atmosféra. Věřím, že brzy budou zpátky na stadionu,“ doufá Kašík.

Odveta je na programu už ve čtvrtek ve Zlíně od 17.30 hodin.