Obratem se ale vrátil k celé situaci, kdy „na sobě“ v jednu chvíli měl dva vítkovické hráče. „Bitka to úplně nebyla. Když na vás jsou dva zezadu, tak to asi není úplně košér. Ani jsem se pořádně nesnažil bránit. Věděl jsem, že budou mít o trest více,“ poukázal na vyloučení Lakatoše 2+2 a následnou využitou početní převahu z hole Darka Hejcmana. Ten v čase 52:17 upravil na konečných 4:1.

Utkání provázela větší nervozita, vždyť hosté celkově obdrželi 52 trestných minut. Jen v první třetině se jim napočítala čtyři vyloučení, dokonce i za nesportovní chování.

Berani sice nevyužili dvouminutovou dvojnásobnou početní převahu, o třiačtyřicet vteřin později se však nakonec premiérově ve zlínském dresu prosadil Rus Makarenko. „Letos to snad bylo poprvé, kdy jsme měli horší první třetinu a vedli. Spíše jsme opticky bývali lepší a prohráli ji. Konečně takový zápas přišel,“ radoval se Novotný.

Emoce se ve druhé třetině neuklidnily. Bývalý kapitán Beranů Tomáš Žižka kousek u branky Libora Kašíka byl sražen k zemi švédským forvardem Tobiasem Lindbergem. Žižka zápas kvůli zranění nedohrál, Lindberg po zásahu do oblasti hlavy a krku obdržel 5+10 a rovněž předčasně mířil do kabin. „Viděl jsem to pouze ze střídačky. Stalo se to po odehrání kotouče, v nejvíce zranitelné pozici na hlavu. Dle mě to ani tak nechtěl. Tak se to sešlo, někdy se to stane.“

Na místo Tomáše Žižky se zatáhl kapitán mužstva Pavel Kubiš, do útočných řad za Kubiše naskočil Štěpán Fryšara. „Pavel hodně chodí na oslabení, je to univerzál. Zvládl to výborně. Jelikož jsme hráli jen v šesti obráncích, tak jsme věděli, že kdyby někdo z nás nedohrál, tak alternativou by pak byl právě on,“ přiblížil Martin Novotný.

Ševci vzápětí měli druhou početní převahu pěti proti třem, trenérský štáb okolo Luboše Jenáčka si vzal i oddechový čas. Vyšlo to, Berani se dostali do dvoubrankového vedení. „Proměnili jsme dvě přesilovky, dost to napovědělo o zápase,“ je přesvědčený 32letý obránce.

I když hosté ve druhé třetině snížili, ševci si za necelé dvě minuty vrátili vedení. Ve třetím dějství pak díky zmíněné trefě Hejcmana z přesilovky dali na konečných 4:1. Jelikož Kladno doma prohrálo s Libercem, ztráta na předposlední místo se zmenšila na dvanáct bodů. „Musíme věřit, nic jiného nezbývá. Situace je pořád kritická. Je potřeba se neohlížet na Kladno, hrát co nejlépe. Alespoň pro diváky,“ uzavírá obránce Beranů Martin Novotný.