Přijal přihrávku od mnohem zkušenějšího parťáka Ondřeje Němce. Od mantinelu si navedl puk více doprostřed k modré čáře. Poté se rozjel k červenému kruhu, nahodil puk na brankáře Vítkovic. O několik vteřin u Jiřího Suhrady propukla velká radost. Hokejový obránce Beranů se vůbec premiérově trefil ve zlínském dresu mezi dospělými.

Jiří Suhrada. | Foto: Deník / Martin Břenek

„Konečně jsem dal branku, spadlo to ze mě. Doufám, že do příští trefy nebudu čekat tak dlouho. Navíc jsem pomohl k výhře. Věřím, že mi to tam bude padat více,“ přeje si 20letý bek, který se do Zlína vrátil před uplynulou sezonou po působení v juniorce finské Tappaře.