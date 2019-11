„Je pravda, že o dvě, tři střídání později měli tutovku do prázdné branky, říkal jsem si, že se nám to takhle vrátilo,“ pochvaloval si Fořt.

Jak to bylo složité rozhodování?

Nejdřív jsem myslel, že jsem se na něco stoupl, noha mi podjela. Na osmdesát procent jsem si myslel, že hokejku měl jinde a bruslí jsem podjel a na hůl mu nestoupl. Navíc pískli držení, takže když už tak možná to mělo být podražení. Ale myslel jsem, že to nebyl faul. Tak jsem to odvolal.

Co vám říkali spoluhráči?

Ani nevím. Věřím, že by to v týmu udělal každý, co tady sedí. Nebylo moc o čem se bavit.

Pětapadesát minut to byl naprosto vyrovnaný boj, každý z mančaftů se mohl přiblížit výhře za tři body. Jak těžký to byl zápas na psychiku?

To máte pravdu. Celý zápas byl vyrovnaný, na hlavu to nebylo lehké. Ale věřili jsme, že zápasů, co jsme hráli dobře a prohráli jsme, bylo dost. I když nám to celý zápas nelepilo, musíme takové zápasy uhrát klidně v prodloužení nebo nájezdy. Po druhé třetině v kabině jsem říkal, že v 57. minutě nám to tam spadne.

Na kolika procentech výkonnosti po operaci ramena momentálně jste?

To nevím, těžko říkat nějaká procenta. Nějaký zápas je lepší, jiný horší. Ještě to není úplně ono. Ale vymlouvat se na to nechci.

Už jdete do všeho naplno, nebo podvědomě některým soubojům uhýbáte?

Abych byl upřímný, už se o tom moc bavit nechci. O ramenu jsem se bavil už hodně a i nyní se občas řeší. Rameno už není důležité, spíš je potřeba, abychom zvládali takové zápasy, což se povedlo.

Přidal jste pojistku do prázdné branky. Z tribuny to vypadá jednoduše, ale není sranda zařízení trefit, co?

Dnes nebyl úplně dobrý led, ale to bylo jen v této konkrétní situaci. Jinak to bylo pro oba týmy stejné. Možná i proto trpěla hra, nebyla tolik uspořádaná. Není to jednoduché, navíc pro mě.

Litvínov byl po změně trenérů hodně nepříjemný, hlavně v útočném pásmu. Souhlasíte?

Měli víc šancí, víc gólových situací. Dnes nás podržel Mára Čiliak, s takovým výkonem gólmana musíme brát body, což se nám díky bohu povedlo. Chytá výborně. Na začátku to pro něj asi nebylo jednoduché, změnil prostředí. Jde vidět, že si už zvykl a podává excelentní výkony.

Jako tým se výkonnostně zvedáte?

Jdeme postupně nahoru, hra je lepší. Když se vyměnili trenéři, nechci říct, že se to tady zvedlo, ale najednou jsme se vrátili do kolejí, kde jsme byli v minulé sezoně. Všichni věděli, co mají čekat, co se bude dít. Bylo to jednodušší v tom, že jsme se vrátili tam, kde jsme minulý rok skončili. I vloni to mělo stoupající tendenci.

Porazili jste Pardubice a nyní i Litvínov, oba stávající soupeře ze spodní části tabulky. Jsou to nyní nejcennější výhry?

Ještě předtím jsme porazili Kometu a pak prohráli na Kladně, což nás hrozně mrzelo. S týmy kolem nás musíme přitom vyhrávat. Je extrémně důležité, abychom jim body nedávali, když už je získáme s Třincem, nebo s Kometou. To se nám nyní povedlo. V Pardubicích to byl podobný zápas jako dnes. Měl šťastný konec.

Zápas rozhodl svou trefou Štěpán Fryšara. Působí nenápadně, ale je to velmi důležitý článek týmu, že?

Jo. Štěpán hraje důležité situace velmi dobře. A dává důležité góly. V Pardubicíchi dnes dal vítězné góly. Jsou strašně cenné.

Pohled na kapitána Tomáše Žižku, kterého odvážejí na nosítkách, nebyl příjemný. Jak se tohle na vás podepsalo?

Hrozná smůla! Byl tři čtyři týdny zraněný, naskočí a znova se mu něco stane. Doufám, že bude v pořádku. Na ledě to nevypadalo O.K. Zatím žádné zprávy nemáme. Jak jsem se vrátil do šatny, ještě nikdo nic nevěděl.

Už v neděli vás čeká pražská Sparta. Jak se těšíte do O2 arény? Je to pro vás svátek?

Ani ne, mě se tam nehraje dobře. Je tam hrozné vedro. Ale Sparta je výborný tým, každý si proti ní rád zahraje.

Super gesto, ocenili oba trenéři



Nadšení z příkladného gesta fair-play Tomáše Fořta byli i oba trenéři na tiskové konferenci. Poté co v 51. minutě za stavu 1:1 odvolal zlínský útočník vyloučení Tomáše Pavelky za držení, stadionem zazněl uznalý potlesk.



„Říkali jsme si, že snad nás odmění hokejový bůh. Super gesto! Ze střídačky každý viděl, že spadl sám. Ne každý by našel odvahu v takovém zápase za vyrovnaného stavu,“ myslel si asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík.



„Super sportovní chování, chci mu poděkovat,“ vzkázal litvínovský Jindřich Kotrla. (dan)