Chytil se za srdce a poklonil se. Naplněný Zimní stadion Luďka Čajky zase jako za starých časů skandoval jeho jméno. „Pééétr Čajánek,“ burácelo více než pět tisíc lidí.

Trojnásobný mistr světa a kapitán šampionů z roku 2014 se včera před výročním zápasem s Pardubicemi zařadil mezi dalších deset zlínských legend, kterým visí dres pod stropem zlínského zimáku. Klub jeho číslo 16 vyřadil ze sady dresů.

Slzy dojetí však prý neměl.

„K tomu jsem se nedostal, bylo to příjemné, ale přece jen moc nežiji minulostí. Slzu jsem nezatlačoval, je to příjemná záležitost, ale nejsem nastavený, aby mě to dojímalo,“ tvrdil Čajánek.

Na slavnostní ceremoniál svého muže doprovodila i manželka Kateřina, dcery Tereza a Sára a syn Marek.

„Jsem rád, že jsem tam mohl být s rodinou, být zase kousíček k ledu. Jsem moc rád za atmosféru a přivítání, které mi lidi a fanoušci připravili. Tímto jim moc děkuji,“ vzkázal Čajánek, který o první pauze přišel mezi novináře.

Na kostce běžel krátký průřez záběrů z Čajánkovy kariéry. Mezi zlínské legendy Čajánka přijímal Miroslav Okál, jehož dres s číslem šedesát už také visí pod stropem zimáku.

„Jsem rád, že tam byl Mira Okál, se kterým jsem prožil zlínskou kariéru od začátku až do konce. Dokonce jsme se zasmáli, jak jsme byli mladí a vypadali jsme trochu jinak než nyní. Některé záběry jsem viděl poprvé. Bylo to pěkné,“ poděkoval Čajánek.

„Je to obrovská persona a jeden z mých vzorů. Jsem rád, že jsem se s ním mohl v šatně ještě potkat,“ vyznal se po zápase na Čajánkovu adresu Tomáš Fořt, který vstřelil gól na průběžných 3:0.

O první reklamní pauze pak fanoušci vytáhli velmi působivou celostadionovou choreografii k devadesátým narozeninám klubu, které oslavil právě včera. Třináctého ledna roku 1929 byl ve Zlíně sehrán první zápas.

„Musím říct, že choreo bylo neskutečné. Na střídačce jsem měl husí kůži. Za Čáju jsme všichni rádi,“ vzkázal Martin Hamrlík, trenér Zlína a legenda klubu, který má rovněž pod střechou svůj dres.

Teď do slavné party přibyl „Čája“.