První velkou příležitost zápasu měl Paukku, do svatyně domácích se však netrefil. O 20 vteřin později se naopak radovali domácí hokejisté, Karabáček prostřelil Hufa. Jestřábi šli do kabin za dvougólového vedení, tentokrát se prosadil bývalý útočník ševců Kindl. Pár vteřin před koncem dějství to mohlo být o tři branky, blýskl se Huf.

Kratochvil zkraje druhého dějství nevyužil svoji šanci, hosté naopak po druhé velké chybě inkasovali, dokonce během své početní převahy. Ve 37. minutě už na světelné tabuli svítil hrozivý stav 4:0.

Trápení hostů v koncovce pokračovalo, ve 47. minutě do polookdryté klece neskóroval Sedlák. Ševci gól přeci jen vstřelili, devět minut před koncem se o to svoji premiérovou trefou v dresu Beranů postaral Kverka.

Hokejisté Zlína ve čtvrtek od 17.30 hodina v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky vyzvou Trenčín.

Přípravný hokej

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Karabáček (Poledna), 16. Kindl, 24. Karabáček, 37. Korčák (Babka) – 51. Kverka (Válek, Šlahař).

LHK Jestřábi Prostějov: Kavan (B) – Studený, Zdráhal, Kubeš, Krejčí, Poledna, Babka – Karabáček, Kindl, Jiránek – Veselý, Honejsek, Pilař – Jenyš, Ekrt, Kučera – Tomeček, Skuhrovec, Jenčovský.

Berani Zlín: Huf (B) – Salonen, Suhrada, Urbanec, Čáp, Pohl, Riedl, Talafa, Benda – Paukku, Holík, Kratochvíl – Válek, Kverka, Šlahař – Sedlák, Süss, Gago – Köhler, Sadovikov, Sedláček.