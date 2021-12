„Zápas rozhodla naše špatná hra v přesilovce. Místo abychom si pomohli a dali gól, tak ho ještě dostaneme. Byl to zlomový moment. Pardubice pak se svojí ofenzivní silou utkání již kontrolovaly, do útoku hrály výborně. Něco málo jsme tam měli, za stavu 0:3 se však zápas hodně těžko otáčí," smutnil lodivod Zlína.

Proč jste nedokázali využít euforii ze zápasu se Spartou?

Euforii jsme bohužel nepřetavili v úvodní gól. Dát ho během úvodních deseti minut, tak je zápas možná jiný. Z tlaku ale uděláme faul na čtyři minuty, po deseti patnácti vteřinách při vstupu soupeře do pásma si nepohlídáme slot a hned dostaneme branku. Byla to studená sprcha.

Mimo sestavu byl Oscar Flynn. Co vás k tomu vedlo?

Kluci ve složení Vopelka, Veselý, Fryšara odehráli výborný zápas na Spartě. Do sestavy se vrátil Béďa Köhler. Věděli jsme, že Pardubice hrají výborně do ofenzívy, že budou trávit čas u nás v pásmu. Béďu jsme tak viděli jako vhodnějšího – hraje dobře do těla, má postavu, blokuje střely. Je pravda, že lajna Sedla (Pavla Sedláčka – pozn. red.) poslední zápasy nezahrála úplně výborně.

Sedláček: Druhá třetina nám vůbec nevyšla. Rád by navázal na Spartu

Do branky se naopak po absenci na Spartě vrátil Libor Kašík…

Pardubice měly dost šancí, chytl, co měl. Branky si však ještě musíme rozebrat, zda případně něco měl udělat lépe. Dostal góly ze samostatného nájezdu, ze slotu, jeden z většího úhlu. Gólmany bych tak vůbec nehodnotil. Pokud nedáváme góly, tak to není o nich. Doma musíme dát více branek.

Jak vnímáte situaci po polovině odehraných zápasech základní části?

Situace je kritická, ale to už od úvodních kol. Stále jsme poslední. Teď je to už pouze námi a Kladnem, rozestup tam je. Pokud chceme mít šanci na baráž, tak druhou půlku musíme odehrát lépe.

Berany proti Pardubicím srazily přesilové hry. Jedinou branku vstřelil Kubiš

Během posledních týdnů vás posílili zahraniční hráči. Jak zatím hodnotíte jejich přínos?

Roberts Mamčics hraje výborně celou dobu. Mladí útočníci Zabusovs a Mikhasenok určitě patří k lepším a nebezpečnějším hráčům. Saša (Alexandre Mallet – pozn. red.), který je tu nejkratší dobu, naznačil, že by měl být posilou.

Plánujete ještě posily?

Po určitých hráčích se ještě díváme, kádr jsme však momentálně chtěli stabilizovat. Aby kluci hráli spolu a vytvořili se návyky. Čas se do konce ledna krátí. Ničemu se nebráníme. Musíme se dívat na to, aby daný hráč měl v případě baráže odehraný dostatečný počet zápasů.