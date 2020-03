Ulevilo se vám, když jste přerušil svůj střelecký půst?

Vždy je super dát gól, úleva to určitě je. Je ale důležité, aby se tým dal do pohody celkově. Nejde jít do předkola play-off s nějakou sérií špatných výsledků. Do předkola půjdeme s čistou hlavou.

Byl to zápas o sebevědomí před předkolem. Dostalo se vám ho?

Určitě nám výhra pomohla. Dlouho jsme nevyhráli za tři body. Určitě je to povzbuzení pro naše sebevědomí. Řekli jsme si, že chceme hrát aktivně, což se nám povedlo.

Bylo znát, že hrajete se soupeřem, se kterým se můžete příští týden potkat znova?

Určitě. I v tomto ohledu je to cenná výhra. Můžeme na ně narazit v předkole. Pro nás je určitě dobře, že jsme je dnes porazili. Kdyby se nám podařil každý zápas jako dnes, brali bychom ho. Ale v předkole to bude jiný hokej, půjde o všechno. Hradec má hodně kvalitní, zkušený a silný tým.

V minulých zápasech jste ve třetí třetině neudrželi vedení, dnes se vám to povedlo. Je to o to cennější?

Jo, to je pravda. Trenér po nás dnes chtěl, abychom hráli aktivně i ve třetí třetině. Pro nás je jen dobře, že jsme zlomili sérii proher.

Soupeř pro předkolo se rýsuje z tria Olomouc, Hradec Králové, Karlovy Vary. Koho byste bral?

To je jedno. Každý tým je silný. Musíme se soustředit na sebe, svůj hokej. Nedá se moc vybírat.

Máte stále šanci začínat doma. Snažíte se k této výhodě upínat, nebo se nemá cenu z toho hroutit?

Bavili jsme se o tom, že by to bylo fajn. Kdo by to nebral? Pokusíme se o to. Ale neupínáme se k tomu. Chceme hrát svůj hokej. Na to se soustředíme.

Říkáte, že si soupeře nelze vybrat. Ale nebylo by příjemnější jet do Olomouce, než přes celou republiku do Karlových Varů?

Cesta je také náročná. Stejně si to nevybereme. S body nijak nešachujeme. Uvidíme, kdo na nás vyjde.

Co říkáte na výkon Dana Hufa, který vám výrazně pomohl k vítězství?

Zachytal výborně. Nemůžeme si vůbec stěžovat. Podržel nás. Vůbec jsme se nebáli.

Neměl by být zápas za stavu 3:0 klidnější, než se opět strachovat o výhru?

To určitě. Tým, co prohrává, už ale nemá co ztratit. Do třetí třetiny jde naplno. Zabere, vymačká se, co to jde. Není to lehké. Je škoda, že jsme nevyužili přesilovku pět na tři. Dodalo by nám to ještě víc sebevědomí. Máme už dost zkušené hráče, aby nás to nerozhodilo.

Jak jste přišel ke svému patnáctému gólu v sezoně?

Ve středním pásmu se to rychle otočilo. Dostalo se to k Valovi (Claireaux), zakřičel jsem si a krásně mi to prostrčil. Měl jsem puk trochu pod nohama, tak jsem nic nevymýšlel a překvapil jsem všechny, včetně gólmana. Jsem rád, že to tam padlo.

I při prvním gólu Valentina Claireauxe vás hlasatel označil jako autora branky. Jak se to v mele před brankou vlastně seběhlo?

Myslel jsem, že to dal už Val. Puk tam ale pořád trčel. Nevěděl jsem, jestli byl na brankové čáře. Jen jsem tam pro jistotu přijel, protože puk se šoural za brankovou čáru pomalu. Dobře, že to tam skončilo.