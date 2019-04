„Honza se nám hokejově velmi líbil, neboť velmi dobře čte hru. Současný moderní hokej je především o rychlosti a myšlení dokázat realizovat tyto věci, což jsou jeho nesporné přednosti. Velmi nás potěšilo, že se snažil tvořit hru, nebyl vůbec ustrašený a odehrál parádní zápasy. Budeme rádi, když jeho další růst proběhne v našem klubu,“ poznamenal generální manažer a jednatel zlínského hokeje Martin Hosták.

Dufek se bude hlásit trenérům při zahájení letní přípravy na suchu, která proběhne v pondělí 29. dubna.

„Nabídka přišla krátce po konci sezony a nebyl důvod s podpisem čekat. Jsem rád, že budu i v následující sezoně ve Zlíně. A snad navážu na závěr minulé sezony a naplním očekávání,“ uvedl při podpisu smlouvy Jan Dufek, který ve Zlíně odehrál celkem 11 zápasů a připsal si na své konto 5 bodů do produktivity za 1 gól a 4 asistence.

Celkově má z extraligy ve statistikách 27 zápasů, ve kterých nasbíral 5 kanadských bodů z letošního krátkého působení v Baťově městě. Výkony zaujaly také reprezentačního trenéra Miloše Říhu, který Dufka pozval na pár dní na reprezentační kemp, kde působil v roli sparingpartnera.

„Určitě to bylo pro něho cenná zkušenost. Viděl, jak a na čem má ještě pracovat, neboť kluci v národním týmu jsou ještě o kus výše. Na druhou stranu poznal, že se dá proti nim hrát a jsou to stejní hokejisté z masa a kůže jako on. Nemusí mít z velkých jmen při extraligových zápasech žádný respekt,“ podotkl Hosták.