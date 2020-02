„Požádal jsem ho o podepsanou hokejku. Jarda je kapacita, že i po prohraném zápase mi ji věnoval. Moc si toho vážím,“ vzkázal po zápase nadšený Dufek, který v čase 28:33 v přesilovce zužitkoval přihrávku parťáka Claireauxe a z pravého kruhu propálil Cikánka, jenž měl přitom odkrytý výhled.

„Na střelu jsem si věřil. Valentin tam odvedl skvělou práci, počkal si a poslal mi to přesně, jak jsem potřeboval. Sedlo mi to, jsem rád, že to tam padlo,“ vykládal Jan Dufek po druhé třetině do kamery České televize.

Brněnský rodák s číslem 44 a čerstvý reprezentant je k nezastavení. V posledních jedenácti extraligových zápasech nastřílel už osm gólů. Včera se trefil potřetí v řadě. „V létě jsem se věnoval střelbě, takže doufám, že je to tím. Udělám všechno pro to, aby to pokračovalo,“ vzkázal Dufek, že ještě od něj můžeme čekat velké věci.

Přesto začátek včerejšího zápasu mu příliš nevyšel, Kladno v první třetině mělo více ze hry a šlo i do vedení. „První třetina nebyla ideální, začátek nám nevyšel. Možná to bylo cestou nebo tím, že jsme dlouho nehráli. Ve druhé třetině jsme se zvedli a hráli, co jsme chtěli a podařilo se nám vývoj otočit,“ zmínil Dufek následné trefy Ondráčka a Kubiše.

Vskutku vydařený týden.