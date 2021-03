„Zlín mi dal šanci, když jsem měl sezonu, jakou jsem měl. Nechal mě hrát, v klubu mi důvěřovali, hodně to pro mě znamenalo,“ pochvaloval si Vopelka, o kterého byl zájem také mimo Zlín.

Rodák z Českých Budějovic se však rozhodl zůstat v Baťově městě. „Zlínské prostředí se mi líbí, skvělá je také kabina,“ zmínil důvody, které převážily.

I když fanouškům po posledním zápase základní části problesklo, zda vítězné utkání proti Litvínovu 3:0 nebylo pro Lukáše Vopelku tím posledním v klubu, tak o jeho setrvání možná už bylo jasno dříve.

„První náznak přišel, když jsem prodlužoval smlouvu,“ připomněl Vopelka závěr uplynulého roku, kdy se Beranům po měsíci působení upsal do konce sezony. „Při jednáních padlo, že obě strany by chtěly pokračování. Teď se to dotáhlo,“ libuje si čtvrtý nejproduktivnější muž zlínského mančaftu stále probíhajícího ročníku extraligy.

Hokejisté Zlína však ve vyřazovacích bojích nepůsobí – vinou řady faktorů v základní části skončili na třináctém místě. Na poslední pozici zajišťující předkolo play-off ztratili propastných šestnáct bodů. „Sezonu jsme si hodnotili už před pár dny – rozhodně byla neúspěšná, už by se neměla opakovat,“ ví dobře 25letý borec.

„V době, kdy se sezona lámala, se sešly nešťastné zápasy, které nás ovlivnily. Pak přišla zranění, kterých bylo hodně. Bohužel jsme tahali za kratší konec,“ mrzelo Lukáše Vopelku, který poukázal na absence Libora Kašíka, Antonína Honejska nebo Tomáše Fořta.

Beranům extraligová sezona nevyšla i vinou druhé nejhorší produktivity – za 52 kol se prosadili 108krát, horší čísla v útočné fázi měla pouze Olomouc, která vstřelila o tři branky méně. „Sešlo se to. Po lednu na nás byla deka, dostávali jsme hodně gólů, málo jich dávali.“

Letošní ročník nejvyšší soutěže výrazně ovlivnila epidemiologická situace okolo koronaviru – svěřenci Roberta Svobody i vzhledem ke karanténě na začátku října nehráli šest týdnů. „Zápasů bylo hodně, v podstatě jsme nastupovali třikrát týdně. Byl to náročný program. Se silami jsem přesto nebyl na konci, cítil jsem se dobře,“ překvapil leckteré Vopelka.

Někdejší mládežnický reprezentant do Zlína přišel až na začátku prosince. Extraligová pauza ho tak minula. „Po Košicích jsem měsíc nehrál, pouze trénoval. Je těžké říct, jestli mi to uškodilo, nebo pomohlo,“ netroufá si odhadnout.

V těchto dnech však už může plně regenerovat. „Hodlám si dát 10 až 14 dní úplné volno a poté zase začít trénovat. Nejsem úplně typ, který dokáže vydržet jen tak ležet. Momentální situace mi navíc zakazuje odjet mimo okres. Je to pro mě náročné, docela s tím bojuji,“ přiznává

„Hodně času trávím s přítelkyní, vaříme, koukneme na seriál. Jako regeneraci ještě beru hraní na play-stationu. Parťáků z kabiny je sice více, ale nehrajeme stejné hry,“ směje se.

Z pohodlí domova bude moci také sledovat další extraligové dění. Již brzy totiž začnou čtvrtfinálové boje. O favoritovi na zisk titulu má nyní jasno. „Největší šanci dávám Spartě. Líbí se mi, jak se tým prezentuje svoji hrou, zatím jsou nejlepší. Uvidíme co přinese play-off, může být jinak,“ uvědomuje si.