Není to však jediný důvod letošního krachu. Na Berany se to nabalovalo už od začátku sezony, problém stíhal problém. Společně s oslovenými experty jsme se pokusili najít hlavní příčiny pádu do Chance ligy.

Je jich však pochopitelně mnohem více…

1) TRAGICKÝ ÚVOD

Hokejisté Zlína do probíhajícího ročníku Tipsport extraligy vstoupili velmi špatně, v úvodních 15 zápasech získali pouze 5 bodů. „Troufám si odhadovat, že se jednalo o rozhodující fázi sezony. Dostali jsme se do situace, ze které se to pak už pouze dohánělo,“ tvrdí bývalý trenér ševců a člen Slávy Zlínského hokeje Zdeněk Čech.

„Start byl katastrofální, přihodilo se to několikátý rok po sobě. Jenže tentokrát se z toho už nepodařilo vyhrabat. Na hokejky se začala dostávat nervozita, bylo to jedno s druhým,“ glosuje bývalý manažer Beranů Miroslav Michalovský.

2) NEDOSTATEČNÉ POSÍLENÍ KÁDRU

Předchozí nesestupový ročník Tipsport extraligy vyzdvihl varovný prst, Berani skončili předposlední. Zatímco poslední České Budějovice výrazně posílily, u ševců tomu tak nebylo. Mimo jiné skončili Řezníček s Ondráčkem, nejvýraznější posily v podobě Mikúše a Tršky navíc odešli v průběhu sezony. „Odešedší hráči byli kvalitnější než příchozí, ke všemu patřili do kolonky domácích borců, kterým na klubu záleželo. Nejednalo se o šťastné rozhodnutí,“ domnívá se Michalovský.

Konec odchovanců a srdcařů klubu rovněž mrzel Zdeňka Čecha. „Odešli bojovníci, za mužstvo dýchali. Když někoho v takové situaci chcete porazit, musíte být zarputilí a tzv. padat po držkách,“ míní Čech, kterého zkraje sezony navíc překvapil odchod kapitána Tomáše Fořta. „Ať se na mě nikdo nezlobí, takového hráče prostě nemůžete pustit,“ říká jednoznačně.

3) ABSENCE LÍDRA

Kontrast je to obrovský. Zatímco tahoun předposledního Kladna Plekanec v 52 zápasech (nevynechal jediný!) nasbíral 50 kanadských bodů (17+33) tak u Beranů byl ještě tři měsíce po odchodu nejproduktivnějším členem kádru Tomáš Mikúš. V této době jeho místo převzal s 21 body (11+10) Gazda.

Zatímco Kladno se mezi střelci mohlo spoléhat na Kubíka (20 branek) či Zikmunda (18), tak ve Zlíně se přes 10 branek kromě Gazdy dostal už jen kapitán Kubiš.

„Plekanec na Kladně sehrává klíčovou roli, na mužstvo působí uklidňujícím dojmem. Když je na ledě, hra má větší smysl, navíc dává spoustu gólů,“ chválí Čech zkušeného veterána.

„Není zde žádná osobnost, na závěr sezony se pouze vrátil Claireaux. Ten to zvedl. Více se čekalo od Honejska, špatné to je také od Okála. Právě domácí kluci by to měli nejvíce táhnout,“ cítí Miroslav Michalovský.

4) ROZHODUJÍCÍ FÁZE SEZONY

Na tento duel se dlouho upínali. Navíc ho zvládli vítězně.

Berani ve třetím vzájemném zápase proti Kladnu vyhráli 3:1, v danou chvíli na Rytíře ztráceli už pouze tři body. „Vůbec se nečekalo, že se to tak vyvrbí. Naopak jsem si myslel, že Kladno znervózní a doženeme ho. Rozchytal se mu však Bow, mužstvo výborně podržel,“ chválí Michalovský.

Brankáře Rytířů rovněž vyzdvihl Zdeněk Čechů. „Tehdy v Hradci čelil 70 střelám, skoro vše pochytal, nebyla to žádná haluz.“

„Kladno však celkově od lednového vzájemného zápasů zapsalo překvapivé výsledky. Více se zaměřilo na organizaci hry, mělo ji lepší než my. Díky tomu dostávalo méně branek,“ označil Čehc jeden z důvodů klíčového měsíce.

5) BÍDNÝ ÚTOK I DEFENZÍVA

Nejhorší na obou pólech? Je tomu tak. Berani čtyři kola před koncem nejvyšší soutěže mají nejhorší útok i defenzivu ligy. „Jako poslední jsme až v 50. kole vstřelili stou branku, což znamená průměr pouhých dvou branek na zápas. Sílené,“ smutně konstatuje Čech.

„A obrana? Tahoun Ondra Němec i Gazda se například na začátku sezony hledali. Branek jsme ale klidně mohli obdržet více. I když Kašík s Hufem občas dostali hloupý gól, na což mají nárok, tak mužstvo zachránili od mnohem větších přídělů,“ dodal zkušený Zdeněk Čech.