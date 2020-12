Hokejisté Zlína nakonec ve večerním dohrávaném 6. kole Tipsport extraligy dvoubrankový náskok ztratili, v prodloužení přesto dokázali vybojovat cenné vítězství.

„Odvézt dva body odsud se moc mančaftům nepovedlo,“ poukazuje Svoboda na sílu Bruslařů v domácím prostředí, ve kterém jim v letošním ročníku patří druhá příčka.

Lodivoda zlínské lavičky především potěšil skvělý úvod.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Co jsme mohli chtít více, než se dostat do dvoubrankového vedení,“ poukazuje na trefy Jiřího Karafiáta z 24. vteřiny a Dalibora Řezníčka z času 6:06.

Následně však podle Roberta Svobody v první třetině ze strany Beranů nastal zlom.

„Byli jsme pasivní, báli jsme se hrát. Čekali jsme, co domácí udělají, z naší strany bylo slabé sebevědomí,“ mrzelo Svobodu.

Domácí byli za svoji aktivitu odměněni, v 16. minutě Mladou Boleslav poprvé v zápase rozradostnil Jakub Kotala. Ve druhé třetině branka ani přes samostatný únik Antonína Honejska nepadla, to se ovšem už přihodilo v následujícím dějství, kdy na 2:2 vyrovnal Oscar Flynn.

Hufin chytal výborně

Favorit zápasu si vypracoval další příležitosti, spolehlivým výkonem mezi třemi tyčemi zlínské svatyně se blýskl mladý Daniel Huf.

„Vše to byl boj domácích s našim Hufinem, chytal výborně, podržel nás v těžkých situacích,“ vychválil Svoboda 21letého brankáře, který v zápase dokázal pokrýt celkově 48 střeleckých pokusů domácího mužstva. Hned šest zásahů si připsal v prodloužení.

Právě po základní hrací době se Mladé Boleslavi naskytla šance definitivně zvrátit vývoj duelu na svoji stranu, kterou ale pohrdli. A to i přes příležitosti Davida Šťastného nebo Conora Allena.

„Také bylo rozhodující, že se nám podařilo ubránit přesilovku domácích čtyři na tři a poté vstřelit šťastný gól z brejku,“ připomněl Robert Svoboda vítěznou trefu Lukáše Vopelky v čase 63:05.

I když Berani proti favorizovanému výběru tři body nakonec nezískali, hlavní kouč zlínské lavičky se na dvoubodový příděl do tabulky dívá pozitivně.

„Jako ztrátu to nebereme. Jsme si vědomi síly soupeře. Pro nás je zásadní, že vyhlížíme zraněné hráče, abychom měli větší sílu. Dva body bereme, jsme za ně rádi,“ uzavřel Svoboda, kterému stále chybí útočníci Tomáš Fořt, Jan Dufek a Štěpán Fryšara.