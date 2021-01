Jak byste zhodnotil porážku s Litvínovem?

Podali jsme dobrý výkon, jsme s ním spokojeni. Kluci dřeli. Litvínov se štěstím vyhrál. Bohužel dvě branky byly na body málo. Kdybychom dali třetí z dlouhé přesilovky na konci druhé třetiny, tak věřím, že bod jsme si odvezli.

Proti Litvínovu jste letos prohráli také třetí vzájemný zápas. V minulosti jste na tohoto soupeři uměli…

Pamatuji si, že nám to šlo. V prvních dvou zápasech jsme nedali ani branku, nebylo z čeho se nadechnout. Hráli jsme tam vyloženě špatně. Zvedli jsme se – více bruslíme, kluci to dohrávají, bojují. Letos je to naopak než bývalo dříve. Každá sezona je jiná.

Na svého posledního soupeř ztrácíte už jedenáct bodů. Není to v boji o předkolo play-off až příliš velká ztráta?

Jedenáct bodů už je hodně. Díváme se na další zápas s Olomoucí. Uvidíme, co z toho vyleze na konci sezony. Samozřejmě bojujeme o play-off, ale jde nám také o to, aby se zlepšoval herní projev.

O víkendu prodloužil smlouvu Antonín Honejsek. Jak to vypadá s jeho návratem po zranění? Stihne letošní sezonu?

Jsme rádi, že podepsal – je to jeden z kreativních hráčů, který je využívaný také na přesilovkách. Mluvili jsme s ním včera. Podle jeho slov by měl příští týden jít na led. Nějaký zápas určitě stihne.

Jak to vypadá s dalšími zraněnými hráči?

Do konce sezony by měl nastoupit i Šlahař. (Jakub Šlahař - pozn. red.) Herman (Jakub Herman - pozn. red) je na tom špatně, má zánět, řeší krev, lítá po nemocnicích. U něj to vypadá na déle.