ROZHOVOR/ Gól Jakuba Šlahaře mohl být bodem zvratu. To se však nakonec nestalo. Zlínským hokejistům na sobotní vítězství proti Vsetínu nestačilo ani srovnání zkušeného útočníka z trestného střílení, Berani ve třetím finále padli 3:5. „Pro dnešek je to komplikace, prohráváme 1:2 na zápasy. Zítra však do toho jdeme od znovu!“ burcuje Šlahař.

Třetí finále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

Pomineme-li vaše srovnání, hosté většinu zápasu vedli. Bylo to hodně nepříjemné?

První třetinu jsme si představovali trochu jinak, v této části se utkání rozhodlo. Další dvě třetiny jsme byli lepší. Mohli jsme to překlopit na naši stranu, za úvodní dějství jsme si to asi nezasloužili.

Je tedy klíčem k úspěchu navázat na druhou a třetí část?

Hlavně budeme chtít pokračovat ve výkonu ze třetí třetiny a navázat na to zítra v 17.30 hodin.

OBRAZEM: Vsetín ve finále znovu vede. Berany porazil díky první třetině

Co bylo špatně v první třetině?

Nebyli jsme dostatečně precizní v našem obranném pásmu, góly padly po chybách. Rozhodly to o tom, že Vsetn šel do trháku.

Zamával s vámi trochu brzký gól?

Všichni viděli, že nás to nepoložilo. V pár momentech nám chyběl vlásek, kdy jsme mohli vyrovnat. Nestalo se tak. Zápas je pryč. Nezbývá nic jiného, než se poučit z toho, co jsme udělali špatně. A zítra to překlopit na naši stranu.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Ve finále se zatím trápíte v přesilových hrách, že?

Musíme si tím pomoct daleko víc. Dívali jsme se na videa z předchozích zápasů, podíváme se na ně i z toho dnešního. Vždy je tam malý kousek, abychom přesilovku proměnili. Věřím, že zítra si tím pomůžeme. A i kdyby ne, tak to zvládneme.

Potřebujete hrát pořád pod tlakem? Pak předvádíte lepší výkony.

Nebylo to o nějakém tlaku, ale lidech. Zdejší atmosféra je elektrizující. Klobouk dolů, vyprodali jsme stadion, zítra má být taky vyprodáno. Lidi nás ženou dopředu, zaslouží si, abychom vyrovnali. Uděláme pro to vše! Moc jim děkujeme.

