„Hrajeme jako tým a daří se mi na ledě, ale na mém výkonu nezáleží, důležité je, že se daří týmu a že vyhráváme. To je pro mě skvělé. Jen v tom pokračovat,“ přál si 28letý Claireaux, který si ve dvou zápasech ve žlutomodrém dresu připsal už čtyři kanadské body (2+2).

Rodák ze Saint-Pierre-et-Miquelonu, malého ostrůvku u východního kanadského pobřeží, byl včera k nezastavení. Tři střely na branku, na ledě strávil téměř čtrnáct minut. Trenérovi Svobodovi se odvděčil za prostor znamenitě.

„Čím víc hrajete, tím více si věříte. Každým zápasem se cítím lépe. Trenér mě hodně staví a chci týmu co nejlépe pomoct,“ pochvaloval si.

Navíc i zlínští fanoušci mají nového miláčka.

„No to nevím. Těší mě to ale moc. Cítím se tady dobře. Ve městě i v týmu. Snažím se dělat svou práci každý zápas a je jedno jestli dám gól, nebo ne, to pro mě není to hlavní,“ tvrdil sympaťák, který vyrůstal ve francouzském Amiensu.

Kulisa, o kterou se postaraly více než čtyři tisícovky fanoušků, ho nadchla.

„Byla skvělá. Přišlo hodně fanoušků, vytvořili bouřlivou atmosféru po celé utkání. Byl to skvělý první domácí zápas,“ liboval si francouzský reprezentant a účastník dvou olympijských her.

Po zápase dokonce vedl děkovačku s fanoušky.

„Nevěděl jsem, co dělat, ale kluci mi řekli, že mám jet první. Byla to sranda, snad si i další zápasy takhle užijeme,“ usmál se.

Už po dvou zápasech je patrné, že jeho šestizápasový test se prodlouží.

„Doufám, že to tak bude. Dělám maximum pro to, abych zde zůstal do konce sezony. Trenér a generální manažer o tom rozhodnou. Já dělám jen svou práci, rozhodnutí je na nich,“ vzkázal Claireaux do klubových kanceláří.