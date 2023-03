Kdekdo si už říkal, kdy se v play-off prosadí. Bodově či střelecky. Tři zápasy prostě mlčel. Když ho však zlínští hokejisté nejvíce potřebovali, tak pomohl. I tím Petr Mrázek, dvougólový hrdina čtvrtého čtvrtfinále proti Porubě, ukázal svoji velikost. Berani díky jeho trefám prošli do semifinále Chance ligy.

Zlínská radost po druhém gólu proti Porubě. | Video: Deník/Radek Štohl

„Dvakrát mi to tam spadlo, z toho mám radost. Hlavně jsem ale rád, že jsme vyhráli a postoupili,“ těšilo po pondělním večeru 28letého forvarda.

Přebíral ocenění pro nejlepšího zlínského hráče zápasu. Domácí fanoušci si moc dobře uvědomovali, kdo ševcům vystřelil výhru. Po zásluze skandovali jeho jméno. Šikovný útočník si následně s nimi užil oslavu.

Po právu. Vždyť Berani ještě pár měsíců zpátky byli na odpis, na třináctém místě Chance ligy. A hlasitě přemýšleli o tom, zda se vůbec zachrání ve druhé nejvyšší soutěži. „Krev do žil nám vlila výměna trenérů. Hodně jsme trénovali. Pořádně jsme do toho šlapali. Věřili jsme, že se to zlomí. I když jsme některé první zápasy prohráli, tak hra se diametrálně zlepšila. Pak jsme urvali výhru s Frýdkem,“ vyzdvihl Mrázek duel, kterým ševci nastartovali sérii sedmi vítězství v řadě.

Berani se na poslední chvíli přímo kvalifikovali do čtvrtfinále Chance ligy. Postup slavili po závěrečném domácím střetnutí s Porubou.

V poslední čtvrtině soutěže už byl pro ně každý zápas velmi důležitý. Někdo by si tak pomyslel, že mocným závěrem jim mohly dojít mentální síly. „Ani jsem neměl obavy, že bychom se tím finišem vyždímali,“ připouští.

„Když se vyhrává, tak samozřejmě máte lepší pocit, stejně jako regeneraci. S tím bývala i lepší atmosféra. Pouze jsme si řekli, že jdeme dál,“ nastínil.

Svěřenci Miloše Říhy mladšího po proklouznutí do TOP 6 ve čtvrtfinále nastoupili proti Porubě. První venkovní duel na Ostravsku, který z pohledu Zlína skončil 0:3, nevěstil nic dobrého. Domácí je herně přejeli.

Ševci však zapnuli a další tři zápasy vyhráli. „Zlomilo se to po prvním špatném zápase, neměli jsme tam nic, žádnou šanci. Poruba nás přehrála. Druhý zápas jsme pak vyhráli, možná je nalomilo, že to námi nebudou mít tak jednoduché,“ popsal Petr Mrázek jeden z důležitých bodů úspěšné série.

Další klíčový okamžik představovaly přesilové hry. Ševci se v nich v základní části relativně protrápili, v play-off však při těchto situacích nasázeli hned šest branek.

Početní převahy při všech vítězných zápasech přitom sehrály zásadní roli.

„Byl to klíč k úspěchu. Série se můžou zlomit právě v přesilovkách. Rozhodli jsme i nyní, což je super,“ zářil bývalý forvard Prostějova nebo Třebíče.

Právě tyto zmíněné mančafty byly po pondělním zápase jedinými celky, na které hokejisté Zlína ještě v semifinále mohli v narazit.

Padlo to na tým z Vysočiny, vítěze základní části Chance ligy. „Teď jsme teprve skončili. Kdo na nás vyjde, tak na toho vletíme. A snad postoupíme,“ dodal nejlepší střelec Beranů úvodních 52 kol.

Rozjede se po postupovém zápase s Porubou do fazony? Ševci by jeho útočné služby bezpochyby potřebovali.