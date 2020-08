Roušky na stadionech, rozestupy i snížená kapacita. Takový byl zápas hokejistů Zlína po pěti měsících. Po konci duelu se však mohli radovat, Vítkovice před zraky 786 diváků zdolali 4:3.

„Bylo to složité. Utkání komplikovalo horko a těžký led. Je tu teprve chvilku, není úplně kvalitní. Upřímně jsme toho měli plné kecky. Jsme však rádi, že jsme první zápas zvládli,“ prohlásil spokojený Šlahař.

Jaké to bylo bez diváků? Zdroj: Jiří Zaňát

Hrálo se nám blbě. Pro všechny sportovce, kteří dělají kolektivní sport, podpora fanoušků chybí. Je škoda, že jich nemůže být více. Nedá se s tím nic dělat. Nařízení musíme respektovat. Alespoň, že nám pustili nějaké lidi na stadion.

První zápas byl docela vyhecovaný, hodně soubojů a faulů …

Bylo tam pár puštěných zákroků. Některé se pak vyhrotily. Poslední třetinu se to tahalo o gól, oba týmy do toho daly všechno. Podle toho to také vypadalo v soubojích. K hokeji podobné záležitosti patří, musíme si zvykat.

Téměř dvě třetiny jste se střelecky trápili, šancí jste však měli dost. Nezoufali jste, že první zápas bude zakletý?

Pauza byla hodně dlouhá. Vytvořili jsme si tam spoustu šancí, vše nám lítalo kolem prázdné branky. Šli jsme si za svým, věřili jsme, že gól tam spadne a uvolní nás. Na konci druhé třetiny nám pomohla branka Kuby Hermana. Pak to tam napadalo.

Osobně jste vstřelil dvě branky. Vracíte se s lajnou tam, kde jste v uplynulé sezóně skončili?

Věřím tomu. (s úsměvem) Nemůžu si stěžovat. S Tondou (Antonín Honejsek) a Očkem (Zdeněk Okál) se známe od malička, víme o sobě, což jde vidět. Když to bude pokračovat, tak za to budeme rádi všichni tři.

Jak tento pohár vnímáte? Je to pro vás více než obyčejná příprava?

Je tam trochu větší prestiž než u klasického přáteláku. Zápasy jsou vysílané na internetu. Fanoušci se tak alespoň můžou koukat přes něj.

Autor: Radek Štohl