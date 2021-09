HC VERVA Litvínov : Godla – Demel, Irving, Hrbas, Balinskis, D. Kolář, Stříteský, D. Zeman – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Straka (A), Sukeľ, Jarůšek – L. Stehlík, M. Havelka, Zygmunt.

PSG Berani Zlín : Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Trška, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Hamrlík – T. Mikúš, Fořt (C), Kubiš (A) – Köhler, Honejsek, Vopelka – Okál, Fryšara, Šlahař – Hejcman, P. Sedláček, Karafiát.

Utkání od úvodu nabízelo vysoké nasazení od obou mužstev. Jak domácí, tak hosté dopláceli na nevyužité šance – zatímco za Kašíkem se po samostatném úniku Zdráhala ozvala tyč, tak před hostujícím Godlou neuspěl Mikúš, střela Hamrlíka zamířila pouze do brankové konstrukce.

Vypadalo to s nimi bledě, v podstatě už prohrávali 0:4. I díky neuznané brance soupeře to však ve druhé třetině bylo „jen“ o tři branky. Hokejoví Berani v úvodním zápase nového ročníku Tipsport extraligy proti Litvínovu dokázali snížit na 2:3, z bodů se však po porážce 2:4 nakonec neradovali.

