„Výkon byl bojovný, hodnotím ho kladně, neodehráli jsme vůbec špatné utkání. Moc okének jsme vzadu neměli," zahájil Hamrlík pozitivně.

Hned ale přešel ke klíčovým momentům zápasům.

„Ve druhé třetině jsme si určitě zasloužili dát gól, měli jsme šance, lámalo se to tam. Druhý zápas po sobě jsme nedali branku. Pak to není na čem postavit, abychom čerpali energii, která se nejvíce bere po vstřeleném gólu. Neodjíždíme však s hlavou dolů," zdůrazňuje.

Berani před pondělním střetnutím prohráli pět zápasů v řadě, ve kterých vstřelili pouhých sedm branek.

„Nemá cenu se otáčet za zápasy, co byly. Za sebou jsme měli dobré tréninky, nabrali jsme síly. Šťáva tam byla. Hraje se však na góly. Od půlky zápasu jsme cítili, že chybička bude potrestána. Tak se to stalo," smutnil Martin Hamrlík.

Pozitivem zápasu byl návrat nejproduktivnějšího hráče Beranů Antonína Honejska, který se do soutěžního kolotoče vrátil po více než měsíci.

„Zvedl to. Je hráč, který je technicky zdatný, vytváří gólové šance. Musíme doufat, že zůstane zdravý, že to zlomí," věří Hamrlík.

Do konce základní části zbývá devět kol a s vyhlídkami hokejistů Zlína na předkolo play off to momentálně nevypadá růžově - na 12. Olomouc ztrácí 10 bodů.

„Musíme věřit, vyhrát nejbližší zápas. Bez toho, aniž bychom vyhráli, se do play-off nedostaneme, ztráta je taková. Uvidíme, jak to dopadne," uzavřel 47letý kouč.