Energie Berany smetla z ledu. Po čtyřech domácích výhrách v řadě dostali extraligoví hokejisté Zlína výchovnou facku. Rozjetému nováčkovi z Karlových Varů Berani podlehli 1:4.

Už v úvodu nastřelil Vlach, jehož z hlediště sledoval i otec Rostislav, tyč, na druhé straně Honejsek zblízka Novotného neprostřelil a Poletínova střelu zastavila tyč. To však byly veškeré vyložené příležitosti Zlína do poloviny zápasu. Karlovy Vary byly jasně lepší a zaslouženě v 16. minutě vedly, když Vlach poslal žabičkou kotouč na Mikuše. Ve 34. minutě pak pláchl Gorčík a chladnokrevně zavěsil.

Za stavu 0:2 poslal Kuldovi kotouč před Novotného Poletín, jenže lotyšský útočník na karlovarského gólmana ani nadvakrát nevyzrál. A z brejku potřetí udeřil Balán. Ve 39. minutě pak Sičáka z brejku zfauloval Okála, jenže ten trestné střílení neproměnil. V závěru zápasu se ještě porvali Freibergs s Beránkem, na výsledku už však šarvátka nic nezměnila.



Tomáš Mariška (asistent trenéra Karlových Varů): „Nám se zápas hodnotí dobře. Podali jsme velmi dobrý týmový, obětovaný výkon v čele s fantastickým výkonem Filipa Novotného, který nás podržel neskutečně. Odsud nevozí lehko, to jsme věděli z iks předchozích zápasů. Domácí byli velmi silní nepříjemní, my jsme ale byli disciplinovaní a obětaví a měli jsme i víc gólových příležitostí. Ustáli jsme velký tlak po celý zápas, do kabiny patří velká pochvala. Velký kredit patří také našim fanouškům, kteří s námi jeli na Moravu. Tomáš Rachůnek má naraženou krční páteř, doufáme, že bude brzy v pořádku.“

PSG BERANI ZLÍN - KARLOVY VARY 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Martin Hamrlík (asistent trenéra PSG Berani Zlín): „Potřebovali jsme gól dát o hodně dřív, to by nás nakoplo. Když šly Vary do vedení, byly nebezpečné a zaslouženě vyhrály. Celý zápas byly živější. Až po třetím inkasovaném gólu jsme ožili, ale na body to dnes nebylo. Možná jsme odešli fyzicky, poslední dva zápasy toho měli borci dost. Třeba Očko se snaží kondici dohánět i v zápasech během hry, když se hraje obden, moc prostoru není. A jde vidět, že pak chybí. Celkově se to nakupilo, nebyla tam šťáva v posledních obou zápasech. Když vyhraješ, jsi král, musíme přijmout i porážky. Musíme jít s čistou hlavou do dalších zápasu. Přestávku vítáme.“

Branky a nahrávky: 43. Šlahař (Anděl, Žižka) – 16. T. Mikúš (R. Vlach, O. Beránek), 34. Gorčík (Lapšanský), 38. Balán (Šenkeřík, O. Beránek), 42. Gríger (Skuhravý). Rozhodčí: Pavel Hodek, Roman Mrkva – Jaromír Bryška, David Klouček.

PSG Berani Zlín: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Žižka (C), Řezníček, Valenta, Nosek (A), Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Poletín, P. Sedláček, Okál – Anděl, Popelka, E. Kulda.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný (Závorka) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout.