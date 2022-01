ROSTISLAV VLACH, hlavní trenér mistrovského Zlína ze sezony 2013/2014

„Rozhodně je skvělé, že se Zlín přitáhl na Kladno. Vzniká tu reálná šance na předskočení. Bude však před ním ještě hodně dlouhá cesta. Obě mužstva čeká vysilující fáze sezony.“

„Zlínu by teď pomohlo, kdyby udělal šňůru tří čtyř zápasů, ve kterých by bodoval. Pro mužstvo by to znamenalo velkou vzpruhu, herně by se pozvedlo. Je to však hodně o trpělivosti a koncentrovanosti na každý zápas. V týmu jsou mladí kluci, kteří toho ještě tolik neodehráli. Tato situace pro ně musí být dlouhodobě psychicky těžká.“

Někdejší trenér Zlína Rostislav Vlach.Zdroj: Český hokej/Jan Beneš

„Ideální by bylo, kdyby sbírali body v každém zápase. Bude potřeba pokračovat v bojovnosti, aby stáli při sobě. Aby si nemysleli, že po jednom dvou zápasech to už půjde samo.“

„Kladno do detailu nasledováno nemám, nedokážu tedy zcela posoudit, v čem je jeho slabina a silná stránka. Jarda Jágr však kluky určitě nenechá v klidu, bude se snažit o posílení mužstva. Budou bojovat až do konce. Bude to bitva na ostří nože.“

„Zahraniční posily Zlína zatím působí jako povzbudivé kroky, není to propadák. Jsou trochu rozdílnými hráči. Je těžké získat kluky, které nemáte oskautované, netušíte přesně, jakou úroveň předvádějí. Je to kolikrát i loterie. Bude důležité, aby jejich forma vydržela a nešla dolů.“